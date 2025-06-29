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Как защититься от мошенников ,  
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Киберполиция рассказала о главных способах обмана через платежные сайты

Киберполиция МВД рассказала о главных способах обмана через платежные сайты
Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: Richard Johnson / Shutterstock
Фото: Richard Johnson / Shutterstock

Чтобы не стать жертвой мошенников, граждане должны помнить о самых популярных способах обмана через поддельные платежные формы. О них в своем телеграм-канале рассказало управление киберполиции МВД России.

Ведомство сообщило, что мошенники часто обманывают россиян, используя копии известных интернет-магазинов и фальшивые страницы Системы быстрых платежей (СБП) — данные карты, которые пользователь введет в представленные формы, попадут к аферистам.

Кроме этого, злоумышленники размещают объявления об аренде недвижимости на легитимных площадках, но сразу переводят общение в мессенджеры, а бронировать отправляют на поддельные ресурсы.

Еще один способ — это фальшивые «сайты-однодневки», на которых размещают товары по «невероятно выгодным» ценам. После «оплаты заказа» связь с продавцом пропадает.

Киберполиция рассказала, как защитить свои деньги на карте
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

Потери от действий преступников в интернете становятся заметнее. В 2024 году размер ущерба от действий кибермошенников вырос на 36% и составил 200 млрд руб.

Самые популярные мошеннические схемы направлены на интернет-покупателей и клиентов банков.

«Это могут быть ложные розыгрыши, поддельные инвестиционные проекты, фейковые сайты и приложения, полностью копирующие дизайн официальных ресурсов и полезных программ. Целью злоумышленников может быть как кража денег пользователей, так и кража данных их банковских карт, учетных записей от банковских аккаунтов», —  говорил ведущий аналитик Digital Risk Protection компании F6 Евгений Егоров.

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Теги
Александра Озерова
киберполиция МВД мошенничество киберпреступность афера
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