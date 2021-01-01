Запасы золота в российских банках упали до минимума за полтора года

Банки в России сокращают вложения в драгметаллы третий месяц подряд — под влиянием сезонных факторов и предпочтений клиентов. После летнего рекорда запасы золота упали почти вдвое. В начале года эксперты вновь ждут роста спроса

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В ноябре вложения российских банков в драгоценные металлы откатились к уровню начала года, следует из статистики Банка России. На 1 декабря остатки на счетах, на которых отражаются подобные активы, составили 272,9 млрд руб. против 272,3 млрд на 1 января. За ноябрь объем вложений в драгметаллы сократился на 75,5 млрд руб., или на 21,7%. Падение показателя продолжается третий месяц подряд, и на 1 декабря в пересчете на золото вложения снизились на 15%, до 61,9 т, оценил аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Это минимальный объем запасов золота с лета 2019 года: тогда на 1 июля у банков было 54,5 т золота.

Как пандемия повлияла на стоимость золота и запасы банков

Рост заболеваемости COVID-19 подогрел интерес инвесторов к защитным активам, в частности к золоту. В 2020 году стоимость фьючерсов на этот металл чутко реагировала на события вокруг пандемии. Цена золота устойчиво росла с весны, летом обновила рекорд 2011 года, поднявшись выше $2000 за унцию, — рост спроса на металл обеспечила публикация данных о рекордном падении ВВП США во втором квартале. Но к сентябрю, когда фармкомпании начали сообщать о первых успехах в создании вакцины против коронавируса, цена золота начала снижаться. Интерес инвесторов к этому активу вернулся в декабре на новостях об обнаружении нового штамма COVID-19 в Великобритании.

Как следует из данных ЦБ, российские банки активно наращивали вложения в драгметаллы в мае, июне, июле и августе. Так, на 1 сентября объем запасов в пересчете на золото достиг максимума за все время раскрытия статистики — 121 т. Опрошенные РБК эксперты отмечали, что поддержку этому тренду оказал рост цен на металл и сезонное увеличение золотодобычи в России.