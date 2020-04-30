Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб.

В соответствии с прогнозом Сбербанка по итогам 2020 года средний курс доллара составит 70,7 руб.

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года. В соответствии с документом по итогам 2020 года средний курс составит 70,7 руб., а в феврале Сбербанк прогнозировал его на уровне 64,5 руб.

Прогноз средних курсов доллара на 2021 и 2022 годы Сбербанк повысил на 5 руб. — с 65 руб. до 70 руб. и с 65,5 руб. до 70,5 руб. соответственно.

Мировые цены на российскую нефть марки Urals, согласно прогнозу Сбербанка, составят $32 за баррель в 2020 году и $50-55 в 2021-2022 годах. В феврале банк прогнозировал цену в $59 за баррель Urals в 2020 году и $62 в следующие два года.

9 марта, после того как участникам соглашения ОПЕК+ не удалось договориться о продлении сделки, стоимость барреля нефти марки Brent рухнула более чем на 24% (с $45,27 до $34,36), а 22 апреля опустилась ниже $16. Обвал нефтяных цен сопровождался падением курса рубля, за десять дней доллар на Московской бирже вырос почти на 20%, поднявшись 19 марта выше отметки 81,66 руб.