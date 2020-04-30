Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 73,69 (-0,88) Quote, 29 апр, 14:00
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 80,05 (-0,73) Quote, 29 апр, 14:00
Саратовский министр уволилась после скандала с закупкой масок по 425 руб. Общество, 19:03 Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб. Финансы, 18:58 В Университете транспорта ответили на сообщения о карантине в общежитии Общество, 18:55 КХЛ отказалась от инициированного ЦСКА повышения потолка зарплат Спорт, 18:51 Португальские писатели создают коллективный роман на карантине Стиль, 18:50 Банк «Юнистрим» подал иск к газете «Коммерсантъ» на 1 млн руб. Технологии и медиа, 18:44 Попова назвала сроки появления результатов разработки вакцины от COVID-19 Общество, 18:35 Сбербанк решил снизить ставки по ипотеке Финансы, 18:22 Правительство выделит частным клиникам ₽577,5 млн на помощь пенсионерам Общество, 18:18 Давление продавца и продажи. Что говорит о скором спаде курса биткоина Крипто, 18:17 #пронауку: ученые открыли еще одно полезное свойство кофе Стиль, 18:14 Стали известны имена попавших под сокращение заместителей министра спорта Спорт, 18:12 Путин потребовал учесть «новую реальность» при восстановлении экономики Экономика, 18:11 Москвичам разъяснили правила оформления пропуска для поездки на дачу Общество, 18:04
Финансы ,  
0 

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб.

В соответствии с прогнозом Сбербанка по итогам 2020 года средний курс доллара составит 70,7 руб.
Сбербанк SBER ₽197,25 +0,74% Купить
Доллар/Рубль USD/RUB ₽74,528 +2,08% Купить
Евро/Рубль EUR/RUB ₽81,473 +2,62% Купить
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года. В соответствии с документом по итогам 2020 года средний курс составит 70,7 руб., а в феврале Сбербанк прогнозировал его на уровне 64,5 руб.

Прогноз средних курсов доллара на 2021 и 2022 годы Сбербанк повысил на 5 руб. — с 65 руб. до 70 руб. и с 65,5 руб. до 70,5 руб. соответственно.

Мировые цены на российскую нефть марки Urals, согласно прогнозу Сбербанка, составят $32 за баррель в 2020 году и $50-55 в 2021-2022 годах. В феврале банк прогнозировал цену в $59 за баррель Urals в 2020 году и $62 в следующие два года.

Глазьев обвинил ЦБ и финансовых роботов в обвале рубля
Финансы

9 марта, после того как участникам соглашения ОПЕК+ не удалось договориться о продлении сделки, стоимость барреля нефти марки Brent рухнула более чем на 24% (с $45,27 до $34,36), а 22 апреля опустилась ниже $16. Обвал нефтяных цен сопровождался падением курса рубля, за десять дней доллар на Московской бирже вырос почти на 20%, поднявшись 19 марта выше отметки 81,66 руб.

Резкое падение курса рубля министр Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и бывший советник президента Сергей Глазьев объяснил тем, что Банк России не исполнял свою «конституционную обязанность по обеспечению устойчивости курса национальной валюты». По мнению Глазьева, падение объясняется в первую очередь действиями спекулянтов, использующих при торговле биржевых роботов, и отсутствием противодействия со стороны ЦБ.

ЦБ поставил очередной рекорд расхода валюты на поддержку рубля
Финансы
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В апреле курс доллара выше 80 руб. не поднимался ипостепенно снизился на фоне продаж валюты ЦБ, которые стартовали 10 марта до нынешних 72-74 руб. Всего к настоящему моменту Банк России отчитался о продаже на бирже на 481,1 млрд руб.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Сбербанк, курсы валют
Материалы по теме
Глазьев обвинил ЦБ и финансовых роботов в обвале рубля
Финансы
ЦБ поставил очередной рекорд расхода валюты на поддержку рубля
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter