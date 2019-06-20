В конкурсе на санацию «Уралсиба» Коган обошел АФК «Система» Владимира Евтушенкова, Московский кредитный банк Романа Авдеева, которые не были готовы санировать «Уралсиб» за 81 млрд руб. На санацию подавали заявки ВТБ24 и Альфа-банк. «Наше предложение оказалось самым конкурентоспособным. И, поверьте, условия сделки не были для нас особенно-то «шоколадными», — говорил Коган в интервью РБК в 2015 году. При предыдущем контролирующем акционере Николае Цветкове «Уралсиб» нес убытки. Банку была нужна докапитализация (взнос Цветковым 20 млрд руб. активами и деньгами не изменил ситуацию), поэтому Цветков искал инвестора, но не нашел его. Санатора подобрал уже регулятор, но Цветков сохранил в банке 15%. В ЦБ на момент передачи банка Когану оценивали потребность «Уралсиба» в капитале в 44 млрд руб.

До покупки «Уралсиба» Владимир Коган рассматривал другие приобретения. В 2011 году он вел переговоры с основателем банка «Возрождение» Дмитрием Орловым и другим акционером банка, Отаром Марганией, о покупке их долей, но тогда им не удалось договориться о цене. В августе 2013 года его называли одним из главных претендентов на долю Сулеймана Керимова в «Уралкалии», но в итоге его обошла группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова.

Опыт работы в банковской сфере у Когана уже был: он был совладельцем петербургского Промстройбанка (ПСБ). На 1 июля 2004 года ПСБ был десятым банком России по активам (74 млрд руб.) и двенадцатым по капиталу (7,7 млрд руб.). В 2004–2005 годах Коган вместе с партнером Давидом Трактовенко продал 75% ПСБ банку ВТБ за $577 млн.

Затем Коган ушел на госслужбу: с 2005 по 2011 год он работал сначала в Росстрое, а затем в Министерстве регионального развития, где возглавил департамент строительства и отвечал за возведение в Санкт-Петербурге комплекса защитных сооружений от наводнений, получившего неофициальное название «дамба Путина», писал Forbes. У Когана был и нефтяной бизнес: он был крупнейшим акционером компании «Нефтегазиндустрия», которой принадлежал Афипский НПЗ (сейчас перешел к структурам Михаила Гуцериева, который приобрел его в конце апреля у семьи Когана).

Коренной петербуржец Владимира Когана называли другом президента Владимира Путина, сам банкир говорил, что «был бы счастлив, если бы Владимир Владимирович так считал». «Связи Когана с Путиным в данный момент несколько преувеличены. Просто он питерский, всех знает», — говорил в 2013 году Forbes один из участников списка богатейших людей журнала. «Вокруг него — и бизнесмена, и человека — всегда было много ярких, активных и позитивных людей», — сказал РБК глава «Ростелекома» Владимир Осеевский, который в 1990-х работал с Коганом в Промстройбанке, а затем был вице-губернатором Петербурга. «Володя был моим другом, с которым мы шли по жизни с девяностых. Он очень любил наш Петербург и гордился тем, что он коренной петербуржец. Мне очень горько», — добавил Осеевский.

Что ждет «Уралсиб»

Вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка «Уралсиб» может быть рассмотрен после того, как будут определены наследники Владимира Когана в соответствии с процедурами, установленными законодательством, сообщили РБК в пресс-службе Банка России. «Вопрос о передаче банка «Уралсиб» в ФКБС не рассматривается. Санация банка осуществляется в соответствии с утвержденным планом финансового оздоровления», — заверили в регуляторе.

План санации банка был утвержден в 2015 году и рассчитан на десять лет. Он предполагает «поэтапное достижение устойчивого финансового положения за счет динамичного поступательного развития бизнеса и выполнение всех требований ЦБ к концу санации». Активы банка по итогам 2018 года составили 504 млрд руб. (19-е место среди российских банков, по данным «Интерфакс ЦЭА»), прибыль — 6 млрд руб.

По закону наследство открывается после смерти наследователя, в течение полугода все наследники могут заявить свои права, говорит партнер юридической фирмы А2 Михаил Александров. Пока нет ясности, как будет проходить процесс наследования дальше, но есть два варианта.

Если было завещание, кто-то должен будет выступать в роли душеприказчика (исполнителя завещания), в нем должно быть описано, кто будет осуществлять управление банком в течение этого полугода. «Управление всеми активами осуществляется под контролем нотариуса, и по прошествии шести месяцев выдается свидетельство о праве на наследство, в рамках которого наследники выступают в полноценные права собственности», — говорит Александров.

Если завещания не было и идет наследование по закону, то есть наследники первой очереди (естественно, дети и супруга), между ними наследство распределяется в равных долях, обращает внимание Михаил Александров. Если с супругой не был заключен брачный договор, то акции банка можно отнести к совместно нажитому имуществу, тогда супруга получит 50% наследства, а остальное поровну разделят между наследниками, объясняет юрист.

Владимир Коган был женат, вдова Людмила Коган — генеральный директор компании «БФА-Девелопмент». У него осталось четверо детей. Старший сын Евгений работает в «Уралсибе» с первого дня санации, там же вместе с ним работает второй сын Ефим (в прошлом совладелец банка БФА, объединенного с «Уралсибом»). Евгений Коган, после того как заболел отец, взял операционное управление «Уралсибом» на себя. Братья также управляли нефтяными активами семьи, писал Forbes.

С ЦБ смена санатора не обсуждалась, говорит источник, близкий к «Уралсибу». «Смена инвестора между семьей и Центробанком не обсуждалась, поскольку сохранялась надежда [на выздоровление Когана]», — говорит он, отмечая, что в течение года, после того как стало известно о болезни Когана, претензий к банку от регулятора не было, сам банк тоже «не трясло».

20 июня в 11:00 состоялось годовое общее собрание акционеров банка, на котором избрали членов наблюдательного совета «Уралсиба». Перемен в нем не было, говорит собеседник, так как собрание состоялось до смерти владельца банка.