В России возобновили программу льготного автокредитования

Программа распространяется на медиков, работников сферы образования, а также на участников военной операции на Украине и их близких. Они получат базовую скидку 20% от стоимости машины на первый взнос по кредиту

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В России возобновилась программа льготного автокредитования, сообщает Минпромторг.

В этом году программа распространяется на медиков, работников сферы образования, а также мобилизованных, добровольцев и служащих по контракту, участвующих в военной операции на Украине, и членов их семей.

Участники программы получат базовую скидку на первоначальный взнос по кредиту в размере 20% от стоимости автомобиля (для жителей Дальневосточного округа она составит 25%). Под условия программы подпадают машины отечественного производства стоимостью до 2 млн руб.

Скидка по кредиту на отечественные электромобили составит 25% для всех заемщиков, но не может быть больше 625 тыс. руб. Льготный кредит на покупку машины можно получить в 12 банках.

Программы льготных автокредитов «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» были запущены в 2019 году. Они предусматривали скидку от 10 до 25% на первый взнос при покупке новой машины в кредит. Акция распространялась на тех, кто покупает автомобиль впервые, а также на лиц с несовершеннолетними детьми и на медработников, а автомобиль должен быть российского производства и стоимостью не более 1,5 млн руб.

Однако в феврале 2021 года ассоциация «Российские автомобильные дилеры» сообщила о приостановке банками выдачи льготных автокредитов. На перезапуск программы из бюджета выделили дополнительные 5 млрд руб.

Глава Минпромторга Денис Мантуров объяснил это ростом продаж новых автомобилей по итогам первого полугодия 2021 года на 37%. Власти решили, что рынок не требует дополнительного стимулирования, а сэкономленные 5 млрд руб. будут направлены на поддержку других отраслей, рассказал министр.

В сентябре 2021 года Минпромторг предложил расширить программу льготного автокредитования и включить в нее работников образовательных учреждений. В 2022 году Мантуров заявил, что ее распространят на пенсионеров, военнослужащих и работников правоохранительных органов.

В середине ноября прошлого года Мантуров предложил Владимиру Путину включить в программу также мобилизованных, членов их семей и военных пенсионеров. Президент согласился с предложением.