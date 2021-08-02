Мантуров рассказал, почему власти не продлили льготное автокредитование

Продажи новых автомобилей по итогам первого полугодия 2021 года выросли на 37%, поэтому власти решили, что рынок не требует дополнительного стимулирования. Сэкономленные 5 млрд руб. будут направлены на поддержку других отраслей

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Правительство решило не возобновлять с августа программу льготного автокредитования, на которую из бюджета уже было выделено 5 млрд руб. Об этом в интервью РБК рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Вы сами видите, что сейчас происходит с автомобильным рынком. По результатам первого полугодия [2021 года] рост составил 37,5% по продажам. И такая же картина по производству», — сказал он.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом полугодии 2021 года продажи новых автомобилей в России выросли на 36,9%, до 870,75 тыс. штук. Это на 5,1% больше по сравнению с первым полугодием докризисного 2019 года. «Динамика рынка превышает ожидания. Отсрочка повышения утилизационного сбора поддержала рынок и помогла замедлить рост цен на автомобили», — заявил 6 июля председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. АЕБ даже пересмотрела прогноз роста продаж по итогам всего 2021 года — с 2,1% на 9,8%, до 1,756 млн автомобилей.