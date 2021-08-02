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Бизнес ,  
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Мантуров рассказал, почему власти не продлили льготное автокредитование

Продажи новых автомобилей по итогам первого полугодия 2021 года выросли на 37%, поэтому власти решили, что рынок не требует дополнительного стимулирования. Сэкономленные 5 млрд руб. будут направлены на поддержку других отраслей

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Правительство решило не возобновлять с августа программу льготного автокредитования, на которую из бюджета уже было выделено 5 млрд руб. Об этом в интервью РБК рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Вы сами видите, что сейчас происходит с автомобильным рынком. По результатам первого полугодия [2021 года] рост составил 37,5% по продажам. И такая же картина по производству», — сказал он.

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Фото:Олег Харсеев / Коммерсантъ

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в первом полугодии 2021 года продажи новых автомобилей в России выросли на 36,9%, до 870,75 тыс. штук. Это на 5,1% больше по сравнению с первым полугодием докризисного 2019 года. «Динамика рынка превышает ожидания. Отсрочка повышения утилизационного сбора поддержала рынок и помогла замедлить рост цен на автомобили», — заявил 6 июля председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель. АЕБ даже пересмотрела прогноз роста продаж по итогам всего 2021 года — с 2,1% на 9,8%, до 1,756 млн автомобилей.

«Мы понимаем, что меры поддержки должны оказываться, когда рынок либо стагнирует, либо он требует дополнительного стимулирования», — добавил Мантуров. По его словам, более целесообразно направлять высвобождаемые средства (5 млрд руб.) на мероприятия и отрасли, где это «более необходимо и востребовано». Но конкретные отрасли и мероприятия он не назвал.

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Фото:пресс-служба губернатора Самарской области / РИА Новости

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Изначально планировалось, что новая выдача автокредитов с господдержкой начнется весной, но этого не произошло. Тогда участники рынка стали ждать возобновления программы льготного кредитования с 1 августа. О том, что Минпромторг в ближайшее время также не планирует ее возобновлять, первой сообщила газета «Коммерсантъ» 16 июля со ссылкой на источники. По их данным, ведомство уже отозвало лимиты, выделенные банкам для реализации этой программы. Но тогда в пресс-службе ведомства РБК сообщили, что рассматривают «целесообразность возобновления этой программы».

Авторы
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Илья Доронов
авто Минпромторг автокредит
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