Bloomberg сообщил о преодолении Россией дефицита юаней

Дефицит юаней на российском внутреннем рынке обострился в августе—сентябре 2024-го, но теперь его нет, говорят аналитики Bloomberg и отмечают, что Россия смогла восстановить механизмы экспортных расчетов, нарушенные санкциями

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Россия преодолела дефицит юаней на внутреннем рынке, возникший на фоне санкций Запада, считают аналитики Bloomberg.

«Денежный рынок России в юанях восстановился, что говорит о том, что россияне нашли надежные способы снизить курс юаня», — сказал экономист из Bloomberg Economics Алекс Исаков.

«Проблем с ликвидностью в юанях нет, а механизмы экспортных расчетов, нарушенные санкциями против банков, восстановлены», — подтвердил аналитик BCS Express в Москве Михаил Зельцер.

Ситуация с юаневой ликвидностью серьезно обострилась в августе—сентябре прошлого года. Тогда ставка по однодневному валютному репо в юанях RUSFAR CNY, отражающая стоимость привлечения юаней на межбанковском рынке, начала резко расти. В один из торговых дней сентября она достигала 212% годовых, согласно данным Московской биржи. Сейчас этот показатель ниже нуля, это говорит о профиците юаней, отмечает Bloomberg.

Источники агентства отметили, что на фоне новых санкций США с начала года трансграничные платежи, в том числе в юанях, замедлились, так как китайские кредиторы потребовали больше времени для оценки транзакций.

В декабре глава ВТБ Андрей Костин говорил, что ситуация с ликвидностью в юанях на российском рынке стабилизировалась, но для кредитования бизнеса в китайской валюте объемов по-прежнему недостаточно. «Мы покупаем и продаем, мы перешли на рыночные отношения — стали покупать у экспортеров (юани. — РБК) с определенной маржой для них, и они к нам потекли», — сказал он.

В сентябре Костин и глава Сбербанка Герман Греф признавали дефицит юаней, указывая на 200% ставки по однодневному валютному репо, и отмечали, что проблему решают на уровне ЦБ. Вскоре после этого регулятор более чем вдвое повысил ставки по свопам в юанях, которые позволяют банкам привлекать валюту у регулятора на короткий срок: надбавка к ставке O/N SHIBOR (Overnight Shanghai Interbank Offered Rate), влияющая на ставки по свопам в России, была поднята до 12 п.п. (было 5,5 п.п.).