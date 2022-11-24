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Объем валютных вкладов россиян обновил десятилетний минимум

Статистика ЦБ: валютные сбережения россиян в банках откатились к уровню 2012 года
На 1 ноября остатки на счетах и депозитах населения в валюте оказались меньше $60 млрд, следует из данных ЦБ. С начала года эта часть сбережений граждан сократилась на 37,9%, преодолев минимум десятилетней давности
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Объем средств населения на валютных счетах и депозитах в российских банках на 1 ноября опустился ниже $60 млрд. Такой вывод можно сделать, сопоставив данные ЦБ из разных источников: на 1 октября валютные вклады в долларовом выражении составляли $63,4 млрд, а за октябрь они упали еще на $3,7 млрд, сообщил регулятор в недавнем обзоре банковского сектора (.pdf).

Показатель вернулся к минимальному уровню за десять лет, обратил внимание телеграм-канал TrueEcon. Как следует из статистики Банка России, на 1 февраля 2012 года объем вкладов физлиц в валюте составлял $69,2 млрд (более ранних данных нет).

Резкий отток валюты со счетов и депозитов наблюдается в России с начала кризиса. Пиковыми месяцами стали март (минус $8,7 млрд), апрель (минус $9,9 млрд) и сентябрь (минус $7,2 млрд). С начала года остатки на валютных вкладах рухнули на 37,9%, или $36,4 млрд.

Как долго будет продолжаться девалютизация

«Девалютизация [пассивов] идет по нескольким каналам — частично это уход из «токсичных» валют в рубль, частично это уход в юань, а частично — переводы валюты на счета и депозиты в банках за рубежом», — говорит управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин. По его словам, в ближайшие месяцы отток валютных вкладов вряд ли будет таким же сильным, как в сентябре—октябре, но есть «явная динамика, связанная с перетоком средств физлиц на депозиты в банках-нерезидентах».

«По итогам сентября остатки средств населения в банках за рубежом фактически сравнялись с объемом валютных вкладов внутри страны, то есть происходит своеобразная релокация депозитов в зарубежные банки», — указывает эксперт. Как следует из статистики ЦБ, на 1 октября объем средств физлиц на депозитах в банках-нерезидентах достиг $63,1 млрд, что сопоставимо с остатками валютных сбережений граждан в российских банках на ту же дату ($63,4 млрд). Данных о том, сколько денег перевели физлица на банковские депозиты за рубежом в октябре, пока нет.

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Темпы снижения остатков на валютных счетах и депозитах будут замедляться, соглашается управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: «В целом можно считать, что сектор девалютизирован, особенно в рознице. Оставшиеся средства в иностранной валюте по большей части не обращаются — не используются в расчетах, не инвестируются».

По его словам, эти остатки какое-то время будут поддерживаться на счетах, если не будут приняты «еще более радикальные девалютизационные меры». К таковым аналитик относит дополнительное повышение комиссий для клиентов-физлиц за хранение валюты на счетах и депозитах. Многие российские банки начали вводить такие сборы с июня этого года, а также перестали пролонгировать и открывать валютные депозиты.

Может ли юань заместить доллары и евро в валютных сбережениях

Банк России не раскрывает валютную структуру счетов и депозитов граждан, но не раз указывал на рост популярности юаня в валютообменных операциях физлиц. По данным Banki.ru на 23 ноября, 38 кредитных организаций предлагали клиентам вклады в юанях, пять банков из этого списка входят в топ-10 по активам.

Замещение «токсичных» валют юанем возможно, причем «юанизация» сильнее затронет именно пассивы банков, а не активы, считает Сусин. По его оценкам, на юань уже приходится около 5% валютных сбережений физлиц в банках. «Юань пока достаточно сложно использовать как инструмент платежа, для физлиц это скорее инструмент для сбережений. <…> Наверное, 2023 год будет показательным для оценки перехода в такие валюты, как юань или дирхам, —насколько такие валюты могут использоваться не только как инструмент сбережений», — рассуждает эксперт.

Беликов перспективы «юанизации» оценивает сдержанно. «Для масштабирования его (юаня. — РБК) доли нужны значимые драйверы, которые пока не сформированы. Например, обеспечение российским инвесторам доступа к азиатским торговым площадкам могло бы стимулировать спрос на юани и увеличить их объем на брокерских счетах, а также долю в обороте банков, продающих эту валюту и обеспечивающих движение средств. Но существенных результатов по этому направлению развития пока нет», — говорит эксперт.

Вклады в «мягких» (ограниченно конвертируемых, как юань) валютах пока не слишком привычны для российского инвестора, при этом они имеют сравнительно низкую доходность, отмечает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. «Однако даже большим препятствием для роста интереса к таким валютам является их волатильность относительно доллара. В связи с этим большая часть вкладов в твердых валютах (в первую очередь в долларах и евро. — РБК) по мере их амортизации, вероятнее всего, будет конвертирована в рубли. В условиях стабильной геополитической обстановки и без изменений регулирования вкладов в твердых валютах девалютизация будет продолжаться плавными темпами», — заключает он.

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