ЦБ пообещал вносить банки в «оранжевую зону» вместо отзыва лицензий

ЦБ готов смягчить наказание для банков, незначительно нарушающих некоторые нормативы, сказала Набиуллина. Но регулятор будет и ужесточать требования, потому что банки преодолели кризис

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Банк России допускает ослабление наказаний для кредитных организаций за нарушение некоторых нормативов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на форуме Ассоциации банков России, передает корреспондент РБК. По словам Набиуллиной, идея ЦБ заключается в «зонировании нормативов» — если банк незначительно нарушит некоторые регулярные требования, то не будет лишаться лицензии сразу или отключаться от госпрограмм.

«У нас сейчас норматив либо должен выполняться, либо не выполняться и тогда наступают жесткие последствия — отключение от системы страхования вкладов, отключение от разных госпрограмм. Мы считаем, что по ряду нормативов мы можем ввести такую «оранжевую зону». Смысл ее в том, что при незначительном нарушении нормативов у него [банка] не будет возникать тяжких последствий — он не будет отключаться от госпрограмм, от АСВ, возникать угроза отзыва лицензий. Но при этом банк будет платить, если он нарушает нормативы, более высокие отчисления в систему АСВ», — сказала Набиуллина. Она уточнила, что такой подход может распространиться на нормативы концентрации, а также на некоторые нормативы ликвидности.

«Критически важные нормативы — базовые нормативы, базовой ликвидности, мы считаем, должны соблюдаться железно, а по остальным мы готовы такую дифференциацию посмотреть», — заключила глава ЦБ.

Банк России также готовится к возвращению ранее отложенных новаций в регулировании сектора и намерен предлагать новые подходы, рассказала Набиуллина.

«Запас прочности [капитала] нужно восполнять, как только для этого возникает подходящий момент, и мы видим по готовности банков, что это уже можно начинать. Начинать в том числе накапливать буферы и убирать те уязвимости, которые есть у банков», — отметила она.

По оценкам ЦБ, запас капитала в банковском секторе составляет около 6 трлн руб., что примерно на 1 трлн руб. меньше докризисного уровня. При этом совокупная чистая прибыль участников рынка в этом году может составить до 3 трлн руб., прогнозируют в Банке России.

В приоритете регулятора, по словам Набиуллиной, будут:

Ограничение не только валютных, но и страновых рисков банков. Глава ЦБ напомнила, что с 1 июля 2024-го для участников рынка начнет действовать новый лимит балансовой открытой валютной позиции (ОВП), а с 1 октября того же года банкам запретят хеджировать балансовые ОВП некоторыми видами финансовых инструментов. «В перспективе будем рассматривать ограничения концентрации страновых рисков, в том числе по операциям с так называемыми токсичными валютами», — добавила она.

В России будет разработан «национальный норматив ликвидности». «В отличие от того норматива, который действует сейчас и основан на международных стандартах, здесь будет больше учитываться наша российская специфика», — пояснила Набиуллина.

ЦБ намерен отменить льготы для банков по нормативам концентрации рисков на отдельных заемщиках. «На наш взгляд, некоторые банки берут на себя слишком большие риски концентрации. Понятно, что есть заемщики — крупные компании, но если что-то случится, под угрозой окажутся и сами банки», — подчеркнула Набиуллина. По ее словам, регулятор нацелен стимулировать синдицированное кредитование, когда для выдачи крупного кредита банки объединяются в синдикаты.

«Мы считаем необходимым отказаться от использования льготных, ниже 100%, риск-весов нормативов концентрации — они сейчас существуют по разным категориям заемщиков. Мы собираемся от них отказаться. Понимаем, что банки не смогут сразу соблюдать все нормативы при отказе от льготного подхода, мы предоставим льготный период. В следующем году у нас будет концепция (регулирования. — РБК), с концентрацией, на наш взгляд, нужно работать», — заключила глава ЦБ.