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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
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В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег
Национальный совет финансового рынка предлагает создать реестр «отказников», в котором указывались бы все причины блокировки и список банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег, пишут «Известия» со ссылкой на заключение НП «Национальный совет финансового рынка» на законопроект Минфина. Замглавы НСФР Александр Наумов сообщил изданию, что поправки ведомства в текущей редакции не поддержали профессиональное сообщество и банки. 

В настоящий момент банк информирует Росфинмониторинг о решении об отказе, тот передает сообщение ЦБ, а регулятор выделяет высокорискованных клиентов и направляет всем банкам. Как отметил Наумов, это не является списком или перечнем. В связи с этим предлагается создать полноценный реестр «отказников» с указанием всех причин блокировки и списка банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения. При этом, отмечают в совете, у реестра должен быть оператор, который будет отвечать за формирование списка и анализ с целью выявления высокорискованных нарушителей.

«Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии», — сказал Наумов.

Пресс-служба Минфина сообщила, что получила письмо Совета и обсуждает изложенные в нем предложения.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил изданию, что концептуально согласен с предложениями НСФР. «Было бы правильно вести реестр таких лиц с возможностью реабилитации», — отметил он.

Финансы
Банкиры сгущают краски: как ЦБ сократит черные списки их клиентов

Поправки в законодательство о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, касающиеся оснований для отказа клиенту в проведении банковской операции, Минфин представил в апреле. Ведомство обосновало необходимость изменений тем, что банки часто «блокируют» банковские счета добросовестных клиентов без объяснения причин и этим наносят ущерб хозяйственной деятельности. Согласно поправкам, предложенным Минфином, предлагалось разрешить банкам блокировать операции клиентов только при наличии двух условий. Первым является присвоение клиенту наивысшего уровня риска в правилах проведения внутреннего контроля, либо неоднократное подозрение в совершении клиентом сомнительных операций. В качестве второго условия указывалось наличие данных, дающих основание подозревать, что операция с деньгами или имуществом проводится для отмывания доходов.

Автор: Юлия Выродова
Теги: отмывание денег, Банки, реестр
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