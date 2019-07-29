В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег

Национальный совет финансового рынка предлагает создать реестр «отказников», в котором указывались бы все причины блокировки и список банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении законодательства по борьбе с отмыванием денег, пишут «Известия» со ссылкой на заключение НП «Национальный совет финансового рынка» на законопроект Минфина. Замглавы НСФР Александр Наумов сообщил изданию, что поправки ведомства в текущей редакции не поддержали профессиональное сообщество и банки.

В настоящий момент банк информирует Росфинмониторинг о решении об отказе, тот передает сообщение ЦБ, а регулятор выделяет высокорискованных клиентов и направляет всем банкам. Как отметил Наумов, это не является списком или перечнем. В связи с этим предлагается создать полноценный реестр «отказников» с указанием всех причин блокировки и списка банков, которые разорвали с клиентом договорные отношения. При этом, отмечают в совете, у реестра должен быть оператор, который будет отвечать за формирование списка и анализ с целью выявления высокорискованных нарушителей.

«Существование такого реестра позволит банкам более эффективно выявлять подозрительных лиц, а не клиентов, подходящих под условные критерии», — сказал Наумов.

Пресс-служба Минфина сообщила, что получила письмо Совета и обсуждает изложенные в нем предложения.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил изданию, что концептуально согласен с предложениями НСФР. «Было бы правильно вести реестр таких лиц с возможностью реабилитации», — отметил он.