ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $50 тыс. в месяц

Через компании, осуществляющие переводы без открытия счета, как и раньше можно переводить не больше $5 тыс. В пятницу доллар опустился ниже 63 руб. впервые с 2020 года

Фото: Олег Яковлев / РБК

Банк России разрешил физлицам переводить со своих счетов за границу до $50 тыс. в месяц, сообщается на сайте регулятора.

«В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении.

При этом через компании, осуществляющие переводы без открытия счета, резиденты и нерезиденты дружественных стран, как и ранее, не могут переводить более $5 тыс. Ограничения ЦБ действуют до 30 сентября.

Регулятор подчеркнул, что переводы за границу по-прежнему запрещены физическим и юридическим лицам из стран, поддерживающих санкций, и не работающим в России. Также по-прежнему ограничены переводы со счетов российских брокеров для физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции.

С апреля сумма переводов за границу для физлиц была ограничена $10 тыс., а до этого, с начала марта — $5 тыс.

В пятницу, 13 мая, курс доллара опустился ниже 63 руб. впервые с 12 февраля 2020 года, составив 62,625 руб. Курс евро в тот день снизился до 64,9425 руб. Европейская валюта стоила дешевле 65 руб. на Мосбирже впервые с июня 2017 года.

Читайте на РБК Pro Pro Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать Компания переезжает на новое место, а сотрудник отказывается. Что делать Инструкции Pro Смогут ли акции АЛРОСА подняться после падения Смогут ли акции АЛРОСА подняться после падения Статьи Pro Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку Как не ошибиться, создавая собственную торговую марку Статьи Pro Восточная мудрость: как санкции изменят бизнес-образование Восточная мудрость: как санкции изменят бизнес-образование Статьи Pro Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики Потолок выше 700 тыс. руб. в месяц: cколько получают No-code разработчики Статьи Pro Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Поставки газа в ЕС падают. Что будет с акциями «Газпрома» Прогнозы Pro «Внутренние предприниматели»: как раскрыть в себе потенциал инноватора «Внутренние предприниматели»: как раскрыть в себе потенциал инноватора Статьи Pro Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Профессия продавца все еще не престижна: что ее ждет в будущем Инструкции

Рубль после обвала начал укрепляться в конце марта. Его высокий курс поддерживают маленький спрос и большое предложение иностранной валюты, пояснял помощник президента России Максим Орешкин.