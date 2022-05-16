ЦБ разрешил физлицам переводить за рубеж до $50 тыс. в месяц
Банк России разрешил физлицам переводить со своих счетов за границу до $50 тыс. в месяц, сообщается на сайте регулятора.
«В течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 50 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте», — говорится в сообщении.
При этом через компании, осуществляющие переводы без открытия счета, резиденты и нерезиденты дружественных стран, как и ранее, не могут переводить более $5 тыс. Ограничения ЦБ действуют до 30 сентября.
Регулятор подчеркнул, что переводы за границу по-прежнему запрещены физическим и юридическим лицам из стран, поддерживающих санкций, и не работающим в России. Также по-прежнему ограничены переводы со счетов российских брокеров для физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции.
С апреля сумма переводов за границу для физлиц была ограничена $10 тыс., а до этого, с начала марта — $5 тыс.
В пятницу, 13 мая, курс доллара опустился ниже 63 руб. впервые с 12 февраля 2020 года, составив 62,625 руб. Курс евро в тот день снизился до 64,9425 руб. Европейская валюта стоила дешевле 65 руб. на Мосбирже впервые с июня 2017 года.
Рубль после обвала начал укрепляться в конце марта. Его высокий курс поддерживают маленький спрос и большое предложение иностранной валюты, пояснял помощник президента России Максим Орешкин.