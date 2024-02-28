Райффайзенбанк начнет взимать комиссию со счетов

Райффайзенбанк снизил порог для счета в евро, с которого взимают комиссию

С 13 марта Райффайзенбанк снизит минимальную сумму на валютном счету, с которой взимается комиссия, — теперь порог составит €5 тыс.. Комиссия составит 1% от суммы превышения, но не менее €50

Фото: Олег Яковлев / РБК

Райффайзенбанк в марте изменит условия для счетов в евро для физлиц. С 13 марта ежемесячная комиссия за обслуживание валютного счета будет взиматься с минимальной суммы свыше €5 тыс. (на всех текущих и брокерских счетах на последний день месяца), сообщил банк.

Если на счете будет больше €5 тыс., то с суммы превышения будет взиматься 1%, но не менее €50.

Кроме того, в течение марта с трансграничных переводов в евро будет взиматься комиссия в размере 1% от суммы перевода, если он оформлен в онлайн-банке, или 1,5% при оформлении в офисе. Максимальный размер комиссии составит €500.

В начале февраля Райффайзенбанк увеличил максимальный размер валютного перевода, за который взимается комиссия, для физлиц — с $300 или €300 до $1000 или €1000. Размер комиссии не изменился: она составляет 2% при оформлении перевода в «Райффайзен Онлайн» и 3% при оформлении платежа в офисе банка.

В прошлом году банк ограничил страны, в которые можно перевести евро. Теперь клиенты не могут провести исходящий перевод, если банк получателя находится в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии, Иордании, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Объединенных Арабских Эмиратах, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане.

Российский Райффайзенбанк является дочерней структурой австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI). После начала военной операции России на Украине руководство материнской структуры банка заявляло о планах покинуть страну, однако, по данным Reuters, RBI откладывает это решение, потому что Австрия дорожит связью с Москвой.

Глава австрийского МИДа Александр Шалленберг в интервью Frankfurter Allgemeine признавался, что уйти с российского рынка «гораздо труднее, чем часто изображают». FT писала, что на Райффайзенбанк приходится 40–50% от всех платежей между Россией и остальным миром.