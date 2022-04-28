Минфин назвал сроки снижения ставки по льготной ипотеке до 9%

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления, которое предусматривает снижение ставки по льготной ипотеке на новостройки с 12% до 9% с начала 1 мая, а также продление этой программы до конца текущего года, сообщило ведомство.

Минфин указал, что «Дом.РФ» как оператор государственной программы льготной ипотеки уже распределил 2,5 трлн руб. между банками, чтобы они смогли выдавать ипотеку по 9% с 1 мая.

По оценкам ведомства, на реализацию программы с учетом сниженной ставки в 2022-23 гг. потребуется порядка 461 млрд руб.

В сообщении отмечается, что максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн руб., для остальных регионов — до 6 млн руб.

Продлить льготную ипотеку на новостройки и снизить ставку до 9% предложил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 25 апреля. Позднее премьер-министр Михаил Мишустин поручил министерствам подготовить все необходимые документы, чтобы оперативно понизить ставку по ипотечным кредитам в рамках этой программы.

Ставка 12% по льготной ипотеке на новостройки действует в России с 1 апреля, до этого она составляла 7%.