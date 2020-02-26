ЦБ напомнил Колокольцеву о малом количестве дел из-за нарушений в банках

За три года ЦБ направил в правоохранительные органы 319 заявлений, но лишь по 50% из них были возбуждены уголовные дела, заявил регулятор. Ранее глава МВД заявил, что Центробанк предоставляет данные о банках с запозданием

Банк России «оперативно информирует правоохранительные органы обо всех выявленных признаках противоправных деяний», но силовики возбуждают дела далеко не по всем обращениям, следует из комментария пресс-службы ЦБ.

Регулятор таким образом отреагировал на слова министра внутренних дел Владимира Колокольцева. В среду, 26 января, он заявил, что ЦБ не вовремя и не в полном объеме предоставляет информацию о преступлениях в банковской сфере и это препятствует оперативному выявлению и предотвращению правонарушений. По его словам, для повышения эффективности борьбы с такими нарушениями нужно вносить изменения в закон и соглашение о межведомственном взаимодействии.

«Банк России оперативно информирует правоохранительные органы обо всех выявленных признаках противоправных деяний», — сообщила РБК пресс-служба ЦБ. Так, в 2017 году в правоохранительные органы было направлено 85 заявлений о выявленных признаках противоправных деяний, в 2018-м — 105, в 2019-м — 129. При этом за три года было возбуждено только 150 уголовных дел, или менее 50% от количества направленных заявлений, а в среднем с момента направления заявления до возбуждения уголовного дела проходит более полугода, подчеркнули в ЦБ.

ЦБ также направляет в правоохранительные органы информацию о сомнительных операциях: в 2017 году было направлено 262 сообщения, в 2018 году — 228, в 2019-м — 106. «По этим материалам было возбуждено всего восемь уголовных дел, еще десять материалов было приобщено к другим уголовным делам», — отметили в пресс-службе регулятора.