СМИ узнали о просьбе к ЦБ дать сотрудникам МВД доступ к банковской тайне

Глава ведомства Владимир Колокольцев аргументировал это тем, что сейчас правоохранительные органы получают необходимую информацию слишком медленно, что приводит к выводу денег из банков

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Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в письме, которое было адресовано главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, предложил дать полицейским доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на копию письма.

В нем глава МВД указал на то, что сейчас правоохранительные органы получают необходимую информацию слишком медленно, из-за чего из банков выводятся деньги. В качестве примера Колокольцев напомнил о выводе средств из ФК «Открытие» и Промсвязьбанка их бывшими собственниками. Министр напомнил, что ЦБ обнаружил нарушения в работе банков еще в 2016–2017 годах, однако уголовное дело против акционеров было возбуждено только спустя два года. За это время из Промсвязьбанка было выведено более 104 млрд руб. и похищено свыше 500 кредитных досье с общей суммой непогашенных займов более 100 млрд руб., говорится в документе.

«Данная ситуация в том числе связана с невозможностью своевременного получения правоохранительными органами сведений и документов, содержащих банковскую тайну», — указал в письме Колокольцев.

Министр увязал эту проблемы с тем, что законодательство не дает МВД более широких полномочий в получении сведений и документов, относящихся к банковской тайне. Помимо этого, как отметил Колокольцев, банки отказывают правоохранительным органам в предоставлении материалов, ссылаясь на неоднозначность толкования некоторых статей законов. В письме глава МВД сообщил, что ведомство уже подготовило изменения в законодательство для исправления этой ситуации.