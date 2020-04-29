СМИ узнали о просьбе к ЦБ дать сотрудникам МВД доступ к банковской тайне

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 74,57 (+0,07) Quote, 28 апр, 13:21
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 80,77 (+0,01) Quote, 28 апр, 13:21
Глава «Оператора ГТС Украины» — РБК: Бизнес, 11:00 На Украине заявили о риске остановки транзита газа «Газпрома» после 2025 Бизнес, 11:00 Пять выгодных последствий пандемии для человечества Партнерский материал, 10:59 В России число умерших с COVID-19 за сутки впервые превысило 100 человек Общество, 10:54 Число зараженных коронавирусом в России превысило 99 тыс. человек Общество, 10:50 Как поддержать близких, соседей и локальный бизнес РБК и Мистраль, 10:50 В Москве за сутки от коронавируса вылечились 480 человек Общество, 10:46 Записавший дисс на Нурмагомедова боец MMA заявил о нападении Спорт, 10:42 МЧС предупредило москвичей о сильном западном ветре Общество, 10:41 Добро пожаловать в онлайн: должен ли художник быть популярным в интернете Стиль, 10:40 Аналитики увидели у жителей городов апатию и спад интереса к онлайну Общество, 10:23 Следователи проверят сообщения о поджоге леса под Усть-Кутом чиновником Общество, 10:19 Как планета сможет обеспечить едой 10 миллиардов человек РБК и Россельхозбанк, 10:14 В Москве из-за коронавируса откроют временные госпитали на 10 тыс. коек Общество, 10:12
Финансы ,  
0 

СМИ узнали о просьбе к ЦБ дать сотрудникам МВД доступ к банковской тайне

Глава ведомства Владимир Колокольцев аргументировал это тем, что сейчас правоохранительные органы получают необходимую информацию слишком медленно, что приводит к выводу денег из банков
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев в письме, которое было адресовано главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, предложил дать полицейским доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на копию письма.

В нем глава МВД указал на то, что сейчас правоохранительные органы получают необходимую информацию слишком медленно, из-за чего из банков выводятся деньги. В качестве примера Колокольцев напомнил о выводе средств из ФК «Открытие» и Промсвязьбанка их бывшими собственниками. Министр напомнил, что ЦБ обнаружил нарушения в работе банков еще в 2016–2017 годах, однако уголовное дело против акционеров было возбуждено только спустя два года. За это время из Промсвязьбанка было выведено более 104 млрд руб. и похищено свыше 500 кредитных досье с общей суммой непогашенных займов более 100 млрд руб., говорится в документе.

Колокольцев упрекнул ЦБ за запоздалое предоставление данных о банках
Общество
Владимир Колокольцев

«Данная ситуация в том числе связана с невозможностью своевременного получения правоохранительными органами сведений и документов, содержащих банковскую тайну», — указал в письме Колокольцев.

Министр увязал эту проблемы с тем, что законодательство не дает МВД более широких полномочий в получении сведений и документов, относящихся к банковской тайне. Помимо этого, как отметил Колокольцев, банки отказывают правоохранительным органам в предоставлении материалов, ссылаясь на неоднозначность толкования некоторых статей законов. В письме глава МВД сообщил, что ведомство уже подготовило изменения в законодательство для исправления этой ситуации.

РБК направил запрос в МВД России.

Как отмечают «Известия», вопрос о необходимости предоставления МВД большего доступа к закрытым банковским данным уже ранее поднимался. В 2018 году ведомство выступило инициатором поправок в закон «О банках и банковской деятельности»; они бы позволили открыть доступ к таким документам дознавателям — от экспертов самого МВД до участковых. В пресс-службе Центробанка сообщили газете, что тогда ЦБ поддержал предложенные МВД поправки, которые бы позволили в отдельных случаях передавать в следственные органы сведения с банковской тайной. «Однако расширение возможностей правоохранительных органов в получении этой тайны, чего не раз требовало МВД, ЦБ не считает необходимым, подчеркнули в регуляторе», — пишет издание.

ЦБ напомнил Колокольцеву о малом количестве дел из-за нарушений в банках
Финансы
Владимир Колокольцев

В феврале текущего года Колокольцев в ходе заседания расширенной коллегии МВД заявил, что Банк России предоставляет ведомству информацию о преступлениях в банковской сфере не вовремя и несвоевременно. Для повышения эффективности борьбы с такими нарушениями, как заявлял Колокольцев, необходимо вносить изменения в законодательство и соглашение о межведомственном взаимодействии.

В свою очередь, в пресс-службе ЦБ тогда заявили, что Центробанк «оперативно информирует правоохранительные органы обо всех выявленных признаках противоправных деяний», но силовики возбуждают дела далеко не по всем обращениям. Регулятор отметил, что в 2017 году правоохранителям было направлено 85 заявлений о выявленных признаках противоправных деяний, в 2018-м — 105, в 2019-м — 129, но за три года было возбуждено только 150 уголовных дел, или менее 50% от количества направленных заявлений. В среднем с момента направления заявления до возбуждения уголовного дела проходит более полугода, отмечали в ЦБ.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Центробанк, МВД, Владимир Колокольцев, Эльвира Набиуллина
Материалы по теме
Суд арестовал подозреваемого в хищении данных клиентов российских банков
Общество
МВД задержало подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка
Финансы
«Коммерсантъ» узнал о рекордном ущербе от финансовых преступлений
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter