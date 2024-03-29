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Финансы ,  
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Центробанк вышел в прибыль после шести лет убытков

Центральный банк отчитался о прибыли в 2023 году, она составила 140 млрд руб.
Банк России впервые за семь лет отчитался о прибыли, при этом она не является целью деятельности ЦБ. Ее размер превысил 140 млрд руб.
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Прибыль Центробанка в 2023 году составила 140,4 млрд руб., говорится в годовом отчете регулятора. Основным фактором ее формирования стала «положительная переоценка ценных бумаг, по которым в 2022 году была отражена отрицательная переоценка, относящаяся на финансовый результат».

Так, доходы Банка России в 2023 году составили 859,3 млрд руб. (против 541 млрд руб. годом ранее), в основном за счет процентных доходов (668,9 млрд руб.) и чистых доходов от операций с ценными бумагами, иностранной валютой и драгоценными металлами (161,2 млрд руб.). Расходы по итогам года находились на уровне 718,9 млрд руб. (против 1,3 трлн руб. в 2022-м), в основном эту сумму сформировали процентные расходы (436,9 млрд руб.) и расходы на содержание служащих ЦБ (151,2 млрд руб.).

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

По итогам 2022 года регулятор показывал рекордный убыток — он достиг 720 млрд руб. ЦБ был убыточным на протяжении шести лет, с 2017 года, когда он показал значительные расходы на финансовое оздоровление трех банковских групп. В то же время, согласно закону о ЦБ, «получение прибыли не является целью деятельности Банка России».

«Показатели годового баланса и финансовые результаты деятельности Банка России в 2023 году формировались в условиях восстановления деловой и потребительской активности, усиления внешнего санкционного давления на экономику и финансовую систему страны, ослабления рубля и ужесточения денежно-кредитной политики», — отмечает ЦБ. В частности, это отразилось на активах в иностранной валюте и драгоценных металлах, общий объем которых вырос за 2023 год на 30,3%, до 50,9 млрд руб. «за счет значительной положительной курсовой переоценки в условиях ослабления рубля и роста цен на золото». Совокупные активы ЦБ за год выросли с 47,2 до 61,5 млрд руб. Это произошло на фоне восстановительного роста ВВП России в 2023 году на 3,6% в реальном выражении и на 10,1% в номинальном выражении, отмечает Банк России.

Увеличился и объем требований ЦБ к кредитным организациям — на 33% до 6,3 млрд руб. «На фоне снижения структурного профицита ликвидности, роста волатильности клиентских платежей и неравномерного распределения средств между банками в конце года увеличился спрос на кредиты Банка России постоянного действия», — объясняет регулятор.

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По закону 75% полученной ЦБ прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов, перечисляется в федеральный бюджет. Оставшаяся в распоряжении Банка России прибыль по решению совета директоров ЦБ направляется на покрытие убытков, образовавшихся по итогам деятельности Центробанка в прошлых периодах; а также в социальный и резервный фонды ЦБ, указано в отчете.

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