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ЦБ зафиксировал рекордный убыток в 2022 году

Убыток Банка России в 2022 году составил 721,7 млрд руб.
По итогам 2022 года отрицательный финансовый результат Банка России превысил ₽720 млрд. Это на 65% больше, чем в 2017-м, когда ЦБ нес рекордные расходы на санацию крупных банков
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В 2022 году убыток Банка России составил 721,7 млрд руб., следует из годового отчета регулятора. (.pdf) По сравнению 2021 годом отрицательный финансовый результат вырос в 27,4 раза — тогда показатель был на уровне минус 26,3 млрд руб.

Банк России остается убыточным уже шесть лет: в 2017 году, после значительных расходов на финансовое оздоровление трех банковских групп, ЦБ зафиксировал чистые потери в размере 435,3 млрд руб. Это был исторический рекорд. Согласно закону о ЦБ, «получение прибыли не является целью деятельности Банка России».

Из чего сложился финансовый результат ЦБ в 2022 году

Как следует из отчета, в прошлом году совокупные доходы Банка России увеличились всего на 1,9%, до 541,2 млрд руб. Сильнее всего выросли процентные доходы — на 73,8%, до 525,3 млрд руб. При этом чистые доходы от операций с ценными бумагами, иностранной валютой и драгоценными металлами фактически обнулились, хотя в 2021-м превышали 200 млрд руб. Расходы по этой статье баланса, наоборот, показали значительный рост — 670,8 млрд руб. против нуля за предыдущий отчетный год. Увеличение потерь по операциям с ценными бумагами, иностранной валютой и драгметаллами оказало давление на совокупные расходы ЦБ: в 2022 году они подскочили в 2,3 раза, до 1,26 трлн руб.

Годовой баланс Банка России представлен в сокращенном виде. В частности, регулятор больше не дает разбивки на активы в виде драгметаллов и средства на корреспондентских счетах в иностранных банках или в иностранных ценных бумагах. Годом ранее в эти активы было размещено 10,0 трлн руб. и 32,5 трлн руб. соответственно.

«Показатели годового баланса и финансовые результаты деятельности Банка России в 2022 году формировались в условиях существенного усиления санкционного давления в отношении финансовой системы, Банка России и реального сектора. Эти процессы сопровождались высокой волатильностью на финансовых рынках, ослаблением курса рубля, усилением инфляционного давления и падением деловой активности», — отмечается в отчете ЦБ.

Регулятор приводит два фактора, которые привели к отрицательному финансовому результату в 2022 году:

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  • Убыток от реализации акций банка «Открытие» и от временной передачи акций МИнБанка на баланс Агентства по страхованию вкладов (АСВ) до его сделки с Промсвязьбанком. Чистые расходы ЦБ по этим операциям составили 382,2 млрд руб. В декабре 2022-го регулятор сообщил, что заключил договор о продаже «Открытия» группе ВТБ за 340 млрд руб. Две трети этой суммы должны были быть оплачены деньгами, а одна треть — облигациями федерального займа.
  • Убыток в 315 млрд руб. «от нереализованной переоценки» долговых обязательств иностранных эмитентов.

Совокупные активы ЦБ по итогам 2022 года сократились на 9,9%, до 47,2 трлн руб. Основное снижение пришлось на активы в иностранной валюте и драгоценные металлы, регулятор связал это с укреплением рубля к основным валютам. Совокупные обязательства Банка России за отчетный период упали на 4,7%, до 34,5 трлн руб.

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Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банк России финансовая отчетность убыток
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