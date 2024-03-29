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ВТБ вернет кешбэк с прямым начислением рублей вместо бонусов

ВТБ решил вернуть прямое начисление кешбэка в рублях. Он отказался от него пять лет назад, а в последнее время приравнял один бонус к 85 коп. вместо 1 руб.
ВТБ VTBR ₽0,02259 -0,02% Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

ВТБ вернет прямое начисление рублей в своей программе лояльности и откажется от использования бонусов. Изменения вступят в силу с 1 мая 2024 года. Об этом РБК рассказал зампредседателя правления банка Георгий Горшков.

ВТБ отказался от прямого начисления рублей в мае 2019 года, когда ввел бонусы, которые можно было конвертировать по курсу 1 балл = 1 руб. Затем в мае 2022 года банк полностью отказался от конвертации в рубли и оставил только бонусы. Но уже в октябре 2022-го возможность перевода мультибонусов в рубли была возвращена с курсом 1 бонус = 0,85 руб. Теперь, с мая, ВТБ вновь полностью переходит на начисление рублевого кешбэка.

«Уже с 1 мая мы отказываемся от принятой на рынке практики начисления кешбэка в виртуальной валюте и сложной схемы обмена бонусов на рубли», — сказал Горшков.

Он объяснил, что перезапуск программы лояльности происходит в рамках новой стратегии розничного бизнеса, которая была принята на 2024–2026 годы. По словам Горшкова, клиенты смогут самостоятельно определять три категории для начисления кешбэка, в том числе с повышенным кешбэком до 25%. Вырастет и максимальная сумма ежемесячного возврата в зависимости от пакета обслуживания в банке: по «Карте для жизни» это 3 тыс. руб., по карте «Привилегия» — 20 тыс. руб. и по карте Private Banking — 100 тыс. руб. Раньше эти лимиты были установлены на уровне 2 тыс., 10 тыс. и 20 тыс. руб. соответственно. Также особые условия кешбэка получат вкладчики банка. Деньги буду зачисляться раз в месяц до 10-го числа. Накопленные ранее бонусы клиенты смогут использовать для покупок в каталоге программы до 31 августа 2024 года или обменивать на рубли до 30 декабря 2024 года включительно.

К программе лояльности ВТБ подключены 15,5 млн клиентов, а к концу 2026 года этот показатель составит 100% от всей активной клиентской базы банка — это 35 млн человек, рассчитывает Горшков. Почта Банк, у которого с ВТБ общая программа лояльности «Мультибонус», также планирует в ближайшее время заменить начисление бонусов на рубли, рассказал заместитель президента — председателя правления Почта Банка Алексей Охорзин. За прошлый год банк начислил своим клиентам 1,6 млрд бонусов кешбэка за покупки по картам.

Многие банки пока начисляют бонусы, но у лидеров рынка, например «Тинькофф» и Альфа-банка, все чаще начинают встречаться рубли, говорит руководитель лаборатории блокчейн и финтех Школы управления «Сколково» Егор Кривошея. Большинство банковских программ лояльности крупных банков построено на баллах с возможностью выводить баллы в рубли: с одной стороны, это экономически выгодно банкам, с другой — клиенты имеют гибкость, добавляет директор направления развития банковских карт «Банки.ру» Антон Сергунов. При этом сейчас нет общей тенденции по переходу банковских программ лояльности из баллов в рубли или наоборот, считает он.

На рынке сложилась обратная тенденция, когда банки пытаются уйти от прямого кешбэка в рублях к бонусам, считает старший проектный лидер Frank RG Анна Стогниенко, хотя примеры начисления рублей также есть. В целом в сознании потребителей прямой кешбэк воспринимается лучше, чем бонусы, хотя «это не всегда так, и баллы бывают выгоднее», говорит эксперт.

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Экономика
Фото:Александр Кряжев / РИА Новости

Как банки начисляют кешбэк

  • Крупнейший банк — Сбербанк начисляет своим клиентам бонусы «Спасибо». «Потратить их можно более чем в 75 тыс. торговых точках и онлайн-сервисах банка и партнеров. При списании бонусов у партнеров программы лояльности курс равен 1:1», — рассказал представитель банка. Он добавил, что участниками программы лояльности «Сбера» на сегодняшний день являются почти 80 млн человек.
  • Альфа-банк начисляет рубли по всем картам, за исключением Alfa Travel, по которым начисляются мили. При этом мили рассчитываются по курсу один к одному к рублю, ими можно расплачиваться в партнерских сервисах, рассказал руководитель департамента развития программы лояльности и нефинансовых сервисов Альфа-банка Дмитрий Соколов.
  • «Тинькофф» также весь кешбэк начисляет напрямую в рублях. «К примеру, за 2023 год пользователям было начислено 83 млрд руб., что на 28% больше, чем годом ранее», — сказал представитель кредитной организации. Из информации на сайте банка следует, что по дебетовым картам кешбэк рублевый, а по кредиткам используются как бонусы, так и рубли, в зависимости от срока открытия карты.
  • Промсвязьбанк вознаграждения по карте зачисляет в баллах на бонусный счет. Баллы можно в любой момент перевести в рубли по курсу 1=1 в мобильном приложении или интернет-банке. «Мы сохраняем действующие условия программы кешбэка, учитывая интерес к ней со стороны клиентов», — подчеркнули в пресс-службе банка.
  • Банк «Зенит» начисляет кешбэк за покупки в бонусных рублях (1 бонусный рубль = 1 руб.). «До 2021 года кешбэк начислялся в рублях, изменение «валюты» программы лояльности было произведено в целях предоставления возможности держателю карты накапливать сумму бонусных рублей, чтобы компенсировать ими крупную покупку по желанию клиента», — сказал представитель банка.

Зачем кешбэк банкам

Банки используют кешбэк для стимулирования использования карт, за счет чего генерируется доход от интерчейнджа (межбанковская комиссия, которая выплачивается банком-эквайером в адрес банка, который выпустил карту). Часть этой комиссии тратится на кешбэки. При этом чем выше статус карты, тем выше размер комиссии, которая может доходить до 3% (из них банк тратит на кешбэк только 0,5–1%). Также банк получает доход от партнеров в программе лояльности, которые готовы платить кредитной организации за то, что он приведет к ним большое количество покупателей. Партнерами являются как производители товаров, так и торговые сети. Комиссия, которую платят производители, может достигать 15% от стоимости товара. Тариф для торговых сетей варьируется на уровне 5–10%.

В целом для банков начисление вознаграждений в рублях практически всегда более затратно, так как любая активность клиента по сути дисконтируется на сумму кэшбэка в рублях в любом случае. В случае с баллами экономика для банка более выгодная, так как обычно не все баллы обмениваются на вознаграждения и поэтому сгорают, объясняет Сергунов.

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