Банк России сообщил о планах запустить кешбэк при оплате через СБП

Центробанк совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) во втором полугодии планирует начать тестировать кешбэк при оплате через Систему быстрых платежей, заявила первый зампред банка Ольга Скоробогатова

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Центробанк вместе с Национальной системой платежных карт (НСПК) во втором полугодии начнет тестировать кешбэк при оплате через Систему быстрых платежей (СБП), заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова в интервью телеканалу «Россия 24» на ПМЭФ-2023.

«Программа лояльности, которую мы хотим запустить даже не в виде скидок, а сделать программу в виде кешбэка, когда реальные деньги человек возвращает при оплате через СБП», — сказала она.

В январе генеральный директор НСПК Владимир Комлев сообщил о планах создать в 2023 году платформу лояльности, в рамках которой привилегии будут доступны как для держателей карт «Мир», так и для пользователей СБП. «Пока в СБП реализуются в первую очередь розыгрыши призов, но хочется делать разные механики, в том числе простой и понятный кешбэк за покупки. Чтобы, если ты оплатил СБП или «Миром» у того или иного партнера программы, сразу пришли деньги», — пояснил Комлев «Интерфаксу».