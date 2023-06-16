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Банк России сообщил о планах запустить кешбэк при оплате через СБП

Первый зампред ЦБ Скоробогатова сообщила о планах запустить кешбэк при оплате через СБП
Центробанк совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК) во втором полугодии планирует начать тестировать кешбэк при оплате через Систему быстрых платежей, заявила первый зампред банка Ольга Скоробогатова
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Центробанк вместе с Национальной системой платежных карт (НСПК) во втором полугодии начнет тестировать кешбэк при оплате через Систему быстрых платежей (СБП), заявила первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова в интервью телеканалу «Россия 24» на ПМЭФ-2023.

«Программа лояльности, которую мы хотим запустить даже не в виде скидок, а сделать программу в виде кешбэка, когда реальные деньги человек возвращает при оплате через СБП», — сказала она.

В январе генеральный директор НСПК Владимир Комлев сообщил о планах создать в 2023 году платформу лояльности, в рамках которой привилегии будут доступны как для держателей карт «Мир», так и для пользователей СБП. «Пока в СБП реализуются в первую очередь розыгрыши призов, но хочется делать разные механики, в том числе простой и понятный кешбэк за покупки. Чтобы, если ты оплатил СБП или «Миром» у того или иного партнера программы, сразу пришли деньги», — пояснил Комлев «Интерфаксу».

НСПК и СБП являются проектами Банка России. НСПК на 100% принадлежит ЦБ, акции компании могут быть проданы при условии, что доля участия регулятора в уставном капитале не может быть ниже 50% плюс одна голосующая акция. В ноябре 2022 года первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова заявила, что регулятор пока не готов снижать долю в НСПК и может вернуться к этому вопросу через два года.

Уход Visa и Mastercard привел к резкому росту доли платежной системы «Мир» на российском рынке. По данным ЦБ, по итогам 2021 года было выпущено 113,6 млн карт «Мир». На них приходилось 25,7% всех операций по картам в России и 32,5% выпуска новых карт. Остальную долю делили в основном Visa и Mastercard. В четвертом квартале 2022 года доля «Мира» в общем объеме операций составила уже 41,3%, за год увеличившись на 15,6 п.п. Эмиссия карт «Мир» за год увеличилась в 1,6 раза и на начало 2023 года составила 182,3 млн штук. На каждого жителя России приходилось 1,3 карты «Мир», следует из годового отчета Банка России.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Банк России Кешбэк СБП ПМЭФ
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