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Финансы ,  
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Костин предупредил о рисках «закрытых» экосистем, «как это было в Китае»

ВТБ намерен строить «открытую» экосистему по принципу партнерства с другими компаниями. «Закрытая» экосистема требует больше средств на поглощение игроков и приносит убыток, объяснил Андрей Костин
ВТБ VTBR ₽0,03874 +0,94% Купить
Андрей Костин
Андрей Костин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Глава ВТБ Андрей Костин на встрече топ-менеджеров банка с журналистами объяснил разницу между «открытой» экосистемой, которую строит ВТБ, и «закрытой».

«Замкнутые» экосистемы предлагают клиенту ограниченный набор сервисов и поставщиков любого рода продуктов лишь в своем периметре, такая экосистема — исключительный держатель продукта. В открытой экосистеме партнеры могут предоставлять своим клиентам продукт, не являясь его держателем», — сказал Костин. В пример он привел инвестиционные продукты ВТБ, встроенные в интерфейс «Яндекса»; мобильное приложение «Магнита», через которое клиенты ретейлера могут совершать платежи либо оформить банковскую карту; а также партнерство со строительной компанией ПИК, клиенты которой получили возможность полностью удаленно проводить сделки покупки квартиры с привлечением ипотеки от ВТБ.

Костин также назвал риски и минусы «закрытой» экосистемы, которые можно избежать при партнерствах: «Во-первых, создание «закрытой» экосистемы требует очень много денег (для поглощения компаний из разных отраслей и интеграции в экосистему. -РБК). Во-вторых, мы уверены, что рано или поздно такая модель столкнется с ужесточением регулирования, как это было в Китае, когда жестко дали по рукам Alibaba за попытку выхода из цифрового в финансовый бизнес. Какие-то ограничения, я думаю, будут вводиться, чтобы избежать такого сращивания, монополизации этих процессов. Наконец, сегодня такие экосистемы приносят только убыток, хотя он может быть «зашит» в «другие расходы». В открытой экосистеме на этапе ее создания расходы тоже немаленькие, но они равномерно распределяются между партнерами».

ЦБ предупредил об угрозе распространения проблем в экосистемах банков
Финансы
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

На рынке есть примеры экосистем, которые формируются за счет покупки конкретной компании, ее ребрендинга и получения выгод за счет направления контролируемого платежеспособного спроса внутрь продуктов и сервисов приобретенной компании, добавил зампред ВТБ Анатолий Печатнкиов: «Мы выбрали для себя другой путь — через формирование партнерских отношений. Он предусматривает создание на цифровых платформах наших партнеров «цифрового банка» с нашими платежными инструментами, которые клиенты партнера используют при совершении повседневных покупок. Финансовые продукты могут предлагаться как под брендом ВТБ, так и под брендом партнера. Клиенты пользуются ими, а доход от этих операций ВТБ будет делить со своими партнерами».

Крупнейшие экосистемы

ВТБ строит свою экосистему с начала 2019 года. Банк был готов заплатить консультантам за помощь в ее создании 158 млн руб. В конкурсном документе на сайте госзакупок для поиска консультантов ВТБ объяснял, что значительную часть роста банковского бизнеса необходимо обеспечить за счет развития стратегических партнерств и новых направлений работы, так как наблюдается глобальная тенденция к снижению доходности традиционных банковских продуктов. По словам Костина, приоритетными направлениями экосистемы ВТБ, являются розничная торговля, электронная коммерция, интернет и медиа, телеком и связь, жилье и коммунальные услуги, транспорт и логистика.

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Крупнейшую банковскую экосистему страны формирует Сбербанк, она развивается с 2017 года: для ее построения банк покупает других игроков финансового и нефинансового рынка. Сейчас в нее входит около 30 компаний и сервисов по многим направлениям: электронная коммерция, доставка годовой еды, такси, каршеринг, медиа и развлечения, мобильный оператор, здравоохранение, сделки с недвижимостью и т.д. За три года «Сбер» потратил на развитие экосистемы $1 млрд, что составляет 3% чистой прибыли. Общий объем инвестиций Сбера в нефинансовые активы экосистемы на конец 2020 года составил около 150 млрд руб.

Сбербанк впервые раскрыл доходы от своего небанковского бизнеса
Финансы
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В 2020 году Сбербанк провел масштабный ребрендинг, переименовав себя в Сбер, а также добавив эту приставку к названиям многих своих «дочек». По итогам 2020 года, когда Сбер впервые раскрыл доходы от небанковского бизнеса, выручка от нефинансового бизнеса составила 71,4 млрд руб. Для сравнения: выручка всего Сбербанка в 2020 году составила 3,37 трлн руб., то есть на нефинансовый бизнес пока приходится чуть больше 2%. Доля в операционном доходе составляет 1,1%. Совокупная EBITDA нефинансовых сервисов (прибыль до вычета расходов на амортизацию, финансовых расходов или доходов, а также налога на прибыль) в 2020 году была отрицательной: -11,9 млрд руб. против положительного результата в 2,2 млрд руб. в 2019 году.

Партнерства выгоднее экосистем, хотя для Сбербанка с его долей на рынке экосистемы и могут иметь смысл, говорил в интервью РБК главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский. «В партнерстве в отличие от экосистемы никто никого не поглощает, не доминирует. Это такой взаимовыгодный баланс экономических интересов. Каждый остается в своей культуре, в своей команде», — объяснял он.

Автор
Евгения Чернышова Евгения Чернышова
При участии
Антон Фейнберг
ВТБ экосистема Андрей Костин
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