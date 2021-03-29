Костин предупредил о рисках «закрытых» экосистем, «как это было в Китае»

ВТБ намерен строить «открытую» экосистему по принципу партнерства с другими компаниями. «Закрытая» экосистема требует больше средств на поглощение игроков и приносит убыток, объяснил Андрей Костин

Андрей Костин (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Глава ВТБ Андрей Костин на встрече топ-менеджеров банка с журналистами объяснил разницу между «открытой» экосистемой, которую строит ВТБ, и «закрытой».

«Замкнутые» экосистемы предлагают клиенту ограниченный набор сервисов и поставщиков любого рода продуктов лишь в своем периметре, такая экосистема — исключительный держатель продукта. В открытой экосистеме партнеры могут предоставлять своим клиентам продукт, не являясь его держателем», — сказал Костин. В пример он привел инвестиционные продукты ВТБ, встроенные в интерфейс «Яндекса»; мобильное приложение «Магнита», через которое клиенты ретейлера могут совершать платежи либо оформить банковскую карту; а также партнерство со строительной компанией ПИК, клиенты которой получили возможность полностью удаленно проводить сделки покупки квартиры с привлечением ипотеки от ВТБ.

Костин также назвал риски и минусы «закрытой» экосистемы, которые можно избежать при партнерствах: «Во-первых, создание «закрытой» экосистемы требует очень много денег (для поглощения компаний из разных отраслей и интеграции в экосистему. -РБК). Во-вторых, мы уверены, что рано или поздно такая модель столкнется с ужесточением регулирования, как это было в Китае, когда жестко дали по рукам Alibaba за попытку выхода из цифрового в финансовый бизнес. Какие-то ограничения, я думаю, будут вводиться, чтобы избежать такого сращивания, монополизации этих процессов. Наконец, сегодня такие экосистемы приносят только убыток, хотя он может быть «зашит» в «другие расходы». В открытой экосистеме на этапе ее создания расходы тоже немаленькие, но они равномерно распределяются между партнерами».

На рынке есть примеры экосистем, которые формируются за счет покупки конкретной компании, ее ребрендинга и получения выгод за счет направления контролируемого платежеспособного спроса внутрь продуктов и сервисов приобретенной компании, добавил зампред ВТБ Анатолий Печатнкиов: «Мы выбрали для себя другой путь — через формирование партнерских отношений. Он предусматривает создание на цифровых платформах наших партнеров «цифрового банка» с нашими платежными инструментами, которые клиенты партнера используют при совершении повседневных покупок. Финансовые продукты могут предлагаться как под брендом ВТБ, так и под брендом партнера. Клиенты пользуются ими, а доход от этих операций ВТБ будет делить со своими партнерами».