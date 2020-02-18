ЦБ предупредил об угрозе распространения проблем в экосистемах банков

В ЦБ видят опасность распространения проблем, возникших у одного из участников создаваемых российскими банками экосистем на других их членов. Ранее глава ЦБ указывала на угрозу таких экосистем конкуренции на рынке

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Создание российскими банками мощных экосистем может привести к увеличению рисков для информационной безопасности на финансовом рынке, предупредил заместитель директора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев. Новой угрозой он назвал возможность распространения проблем, сформировавшихся у одного участника рынка на других участников той же экосистемы, передает корреспондент РБК.

«Особенно если эти участники экосистемы используют одни и те же платформы, одни и те же технические решения, если они имеют общую инфраструктуру, то совершенно точно влияние инцидента с одной стороны может быть существенным для всех участников экосистемы», — пояснил Сычев.

Представитель ЦБ отметил, что регулятор в связи этим предлагает банкам-создателям экосистем проводить специальные киберучения для всех организаций-участников, в рамках которых «выстраивать цепочку уязвимостей через технологии, используемые в финансовых организации, и дальше уже непосредственно переходить к тому, как это может повлиять на устойчивость финансовой организации».

13 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала формирование «сверхмощных» финансовых экосистем вызовом для конкуренции в российском банковском секторе. Руководитель регулятора отметила, что экосистемы не должны строиться «по закрытому принципу, когда лидеры рынка захватывают в свой периметр все больше небанковских продуктов, собирают все больше данных, а данные становятся главным конкурентным преимуществом финансового бизнеса», так как это приведет к созданию «цифровых финансовых монополий».