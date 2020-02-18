Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияОтношения
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 63,31 (-0,15) Quote, 17 фев, 12:22
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 68,62 (-0,15) Quote, 17 фев, 12:22
Неприкосновенность экс-президентов предложили закрепить в Конституции Политика, 12:19 Зеленский созвал заседание СНБО на фоне обстрелов в Донбассе Политика, 12:05 ЦБ предупредил об угрозе распространения проблем в экосистемах банков Финансы, 12:02 Сенаторы оценили слова Пристайко о риске войны России и Белоруссии Политика, 11:58 Mastercard заявила о работе над системой оплаты в транспорте по походке Общество, 11:57 Ключевые события fashion-ретейла. Дайджест новостей Pro, 11:56 Суд в Вене разрешил выдать России экс-чиновника Минкультуры Общество, 11:52 В Конституции предложили расширить список оснований для роспуска Думы Политика, 11:50 Форвард «Тампа-Бэй» Кучеров признан второй звездой дня в НХЛ Спорт, 11:43 В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой Технологии и медиа, 11:35 Нурмагомедов опубликовал постер с погоней к бою с Фергюсоном Спорт, 11:26 Генпрокуратура направила в суд третье дело о пожаре в «Зимней вишне» Общество, 11:19 ЦБ предложил уголовную ответственность за утечки данных после ксерокопий Финансы, 11:18 Польские дипломаты поспорили с послом России об отношениях двух стран Политика, 11:17
Финансы ,  
0 

ЦБ предупредил об угрозе распространения проблем в экосистемах банков

В ЦБ видят опасность распространения проблем, возникших у одного из участников создаваемых российскими банками экосистем на других их членов. Ранее глава ЦБ указывала на угрозу таких экосистем конкуренции на рынке
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Создание российскими банками мощных экосистем может привести к увеличению рисков для информационной безопасности на финансовом рынке, предупредил заместитель директора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев. Новой угрозой он назвал возможность распространения проблем, сформировавшихся у одного участника рынка на других участников той же экосистемы, передает корреспондент РБК.

«Особенно если эти участники экосистемы используют одни и те же платформы, одни и те же технические решения, если они имеют общую инфраструктуру, то совершенно точно влияние инцидента с одной стороны может быть существенным для всех участников экосистемы», — пояснил Сычев.

Представитель ЦБ отметил, что регулятор в связи этим предлагает банкам-создателям экосистем проводить специальные киберучения для всех организаций-участников, в рамках которых «выстраивать цепочку уязвимостей через технологии, используемые в финансовых организации, и дальше уже непосредственно переходить к тому, как это может повлиять на устойчивость финансовой организации».

Набиуллина заявила о риске «мощных» экосистем на фоне продажи Сбербанка
Финансы

13 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала формирование «сверхмощных» финансовых экосистем вызовом для конкуренции в российском банковском секторе. Руководитель регулятора отметила, что экосистемы не должны строиться «по закрытому принципу, когда лидеры рынка захватывают в свой периметр все больше небанковских продуктов, собирают все больше данных, а данные становятся главным конкурентным преимуществом финансового бизнеса», так как это приведет к созданию «цифровых финансовых монополий».

В случае их появления, по словам Набиуллиной, такие монополии станут не «локомотивом развития рынка», а его «тормозом», так как развитие бизнеса всех остальных участников рынка будет утыкаться в их «заборы».

Греф оценил количество косяков у Сбербанка
Финансы

Сейчас одну из крупнейших экосистем в России строит Сбербанк. Один из центральных пунктов его стратегии — построение экосистемы нефинансовых сервисов. Греф неоднократно заявлял, что Сбербанк не будет оставаться просто банком. С 2017 года, когда организация начала развивать экосистему, он потратил на ее развитие около $1 млрд, или 3% чистой прибыли, рассказывал первый зампред банка Лев Хасис. Помимо Сбербанка экосистемы строят ВТБ, Тинькофф Банк и другие банки, но не в таких масштабах.

Авторы: Евгения Чернышова, Евгений Калюков
Теги: ЦБ, экосистема
Задайте вопрос Антону Силуанову
Министр ответит в прямом эфире 20 февраля на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Набиуллина заявила о риске «мощных» экосистем на фоне продажи Сбербанка
Финансы
Сбербанк выберет 25 стартапов для своей экосистемы
Бизнес
Банк России увидел риски в создании банковских экосистем
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter