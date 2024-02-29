АСВ назвало дату начала страховых выплат вкладчикам QIWI Банка
Страховые выплаты вкладчикам QIWI Банка начнутся 29 февраля через ПАО «Банк «Уралсиб», сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
«Размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов (счетов) в банке, подлежащих страхованию, но не более максимального размера (лимита) страхового возмещения, установленного для соответствующего вида вкладов», — говорится в сообщении. В Центробанке ранее уточняли, что вкладчикам QIWI Банка вернут не более 1,4 млн руб. каждому.
Проценты по вкладам будут рассчитаны из условий каждого конкретного договора и включены в компенсацию, а вклады в иностранной валюте — по курсу, установленному Центробанком на день наступления страхового случая. В АСВ отметили, что размер страхового возмещения может уменьшиться на соответствующую сумму при наличии встречных требований банка ко вкладчику.
«Уралсиб» также в течение шести месяцев будет принимать заявления клиентов QIWI Банка о выплате страховых возмещений по вкладам и включении обязательств в реестр требований кредиторов. После окончания этого срока АСВ обещает либо самостоятельно продолжить работу, либо назначить в этих целях другой банк.
Центробанк отозвал лицензию QIWI Банка 21 февраля по причине нарушений федеральных законов и нормативных актов регулятора. Кредитная организация занимала 89-е место в России по величине активов. Это стало первым отзывом лицензии за полтора года. По данным отчетности банка на 1 января 2024 года, страховую ответственность АСВ предварительно оценили в 4,6 млрд руб. Агентство также обещало рассмотреть заявления владельцев кошельков QIWI Банка, на которые не распространяются требования о страховании.
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