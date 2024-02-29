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Отзыв лицензии у QIWI банка ,  
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АСВ назвало дату начала страховых выплат вкладчикам QIWI Банка

АСВ начнет выплаты вкладчикам QIWI Банка 29 февраля через «Уралсиб»
Сюжет
Отзыв лицензии у QIWI банка
Страховые выплаты вкладчикам QIWI Банка начнутся 29 февраля через «Уралсиб», сообщили в АСВ. Банк также в течение шести месяцев будет принимать заявления на возмещение. ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Страховые выплаты вкладчикам QIWI Банка начнутся 29 февраля через ПАО «Банк «Уралсиб», сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«Размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов (счетов) в банке, подлежащих страхованию, но не более максимального размера (лимита) страхового возмещения, установленного для соответствующего вида вкладов», — говорится в сообщении. В Центробанке ранее уточняли, что вкладчикам QIWI Банка вернут не более 1,4 млн руб. каждому.

Проценты по вкладам будут рассчитаны из условий каждого конкретного договора и включены в компенсацию, а вклады в иностранной валюте — по курсу, установленному Центробанком на день наступления страхового случая. В АСВ отметили, что размер страхового возмещения может уменьшиться на соответствующую сумму при наличии встречных требований банка ко вкладчику.

ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка, это первый отзыв за полтора года
Финансы
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Уралсиб» также в течение шести месяцев будет принимать заявления клиентов QIWI Банка о выплате страховых возмещений по вкладам и включении обязательств в реестр требований кредиторов. После окончания этого срока АСВ обещает либо самостоятельно продолжить работу, либо назначить в этих целях другой банк.

Центробанк отозвал лицензию QIWI Банка 21 февраля по причине нарушений федеральных законов и нормативных актов регулятора. Кредитная организация занимала 89-е место в России по величине активов. Это стало первым отзывом лицензии за полтора года. По данным отчетности банка на 1 января 2024 года, страховую ответственность АСВ предварительно оценили в 4,6 млрд руб. Агентство также обещало рассмотреть заявления владельцев кошельков QIWI Банка, на которые не распространяются требования о страховании.

АСВ назвало дату начала страховых выплат вкладчикам QIWI Банка
АСВ назвало дату начала страховых выплат вкладчикам QIWI Банка

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Юлия Овчинникова
Россия Киви Банк Уралсиб QIWI
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