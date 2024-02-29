АСВ назвало дату начала страховых выплат вкладчикам QIWI Банка

Страховые выплаты вкладчикам QIWI Банка начнутся 29 февраля через «Уралсиб», сообщили в АСВ. Банк также в течение шести месяцев будет принимать заявления на возмещение. ЦБ отозвал лицензию у QIWI Банка 21 февраля

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Страховые выплаты вкладчикам QIWI Банка начнутся 29 февраля через ПАО «Банк «Уралсиб», сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

«Размер возмещения вкладчику определяется исходя из суммы всех его вкладов (счетов) в банке, подлежащих страхованию, но не более максимального размера (лимита) страхового возмещения, установленного для соответствующего вида вкладов», — говорится в сообщении. В Центробанке ранее уточняли, что вкладчикам QIWI Банка вернут не более 1,4 млн руб. каждому.

Проценты по вкладам будут рассчитаны из условий каждого конкретного договора и включены в компенсацию, а вклады в иностранной валюте — по курсу, установленному Центробанком на день наступления страхового случая. В АСВ отметили, что размер страхового возмещения может уменьшиться на соответствующую сумму при наличии встречных требований банка ко вкладчику.

«Уралсиб» также в течение шести месяцев будет принимать заявления клиентов QIWI Банка о выплате страховых возмещений по вкладам и включении обязательств в реестр требований кредиторов. После окончания этого срока АСВ обещает либо самостоятельно продолжить работу, либо назначить в этих целях другой банк.

Центробанк отозвал лицензию QIWI Банка 21 февраля по причине нарушений федеральных законов и нормативных актов регулятора. Кредитная организация занимала 89-е место в России по величине активов. Это стало первым отзывом лицензии за полтора года. По данным отчетности банка на 1 января 2024 года, страховую ответственность АСВ предварительно оценили в 4,6 млрд руб. Агентство также обещало рассмотреть заявления владельцев кошельков QIWI Банка, на которые не распространяются требования о страховании.