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Финансы ,  
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Минюст предложил штрафовать навязчивых коллекторов на ₽2 млн

Известия: Минюст предложил штрафовать навязчивых коллекторов на ₽2 млн
В прошлом году ужесточили правила общения коллекторов с должниками, но не установили наказание за их нарушение. Минюст предлагает штрафовать организации на сумму до ₽2 млн, физлиц — до ₽500 тыс
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Минюст разработал законопроект об административных штрафах за навязчивые звонки или письма со стороны коллекторов, микрофинансовых организаций и других взыскателей, сообщают «Известия».

Физлицам будет грозить штраф от 50 до 500 тыс. руб., должным лицам — от 100 тыс. до 1 млн или дисквалификации на срок до одного года, юридическим лицам — до 2 млн руб. Кроме того, проект предполагает штрафы коллекторам за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником: физлицам от 50 до 100 тыс. руб., юрлицам — от 200 до 300 тыс. руб.

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Фото:fizkes / Shutterstock

«Принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизмы защиты прав граждан от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности и создаст условия для административного наказания», — говорится в записке.

Документ разработали в связи с поправками прошлого года, которые в том числе ужесточили регламент общения кредиторов с должниками, сказано в пояснительной записке. Эти нормы вступили в силу с 1 февраля 2024 года.

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В соответствии с ними, неплательщик с этой даты вправе отказаться от личного общения с коллекторами и прочими взыскателями, избрав другой формат диалога, например, письменно по определенному адресу, через электронную почту или «Госуслуги». Кредиторы с этой даты обязаны при каждом обращении к должнику сообщать собственное имя, идентификационный код, полное наименование кредитора и сведения о размере задолженности.

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Однако эти ограничения не устанавливали степень ответственности для взыскателей, которые Минюст предлагает добавить путем поправок к административному кодексу.

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Фото:Сергей Коньков / ТАСС

В прошлом году более четверти (26%) от всего объема долгов россиян перед банками были сочтены «бесперспективными к взысканию», следует из статистики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Доля плохих долгов самого низкого качества планомерно растет последние три года: в 2021-м она составила 23%, в 2022-м — 24%.

Всего в 2023 году российские банки предложили коллекторам проблемные кредиты на 258 млрд руб. — на 4% меньше, чем годом ранее. Таким образом, объем «бесперспективной» задолженности взыскатели оценили в 67,1 млрд руб.

Долг не имеет перспектив к взысканию, если клиент проходит процедуру банкротства или умер, следовало из презентации НАПКА. К низкой категории качества также относятся случаи с небольшими суммами и без необходимых документов по должнику, а также те, по которым истекли или пропущены сроки предъявления требований по взысканию.

 

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