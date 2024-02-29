Минюст предложил штрафовать навязчивых коллекторов на ₽2 млн
Минюст разработал законопроект об административных штрафах за навязчивые звонки или письма со стороны коллекторов, микрофинансовых организаций и других взыскателей, сообщают «Известия».
Физлицам будет грозить штраф от 50 до 500 тыс. руб., должным лицам — от 100 тыс. до 1 млн или дисквалификации на срок до одного года, юридическим лицам — до 2 млн руб. Кроме того, проект предполагает штрафы коллекторам за неисполнение решений органов исполнительной власти об ограничении способов взаимодействия с должником: физлицам от 50 до 100 тыс. руб., юрлицам — от 200 до 300 тыс. руб.
«Принятие законопроекта позволит усовершенствовать механизмы защиты прав граждан от недобросовестных действий при возврате просроченной задолженности и создаст условия для административного наказания», — говорится в записке.
Документ разработали в связи с поправками прошлого года, которые в том числе ужесточили регламент общения кредиторов с должниками, сказано в пояснительной записке. Эти нормы вступили в силу с 1 февраля 2024 года.
В соответствии с ними, неплательщик с этой даты вправе отказаться от личного общения с коллекторами и прочими взыскателями, избрав другой формат диалога, например, письменно по определенному адресу, через электронную почту или «Госуслуги». Кредиторы с этой даты обязаны при каждом обращении к должнику сообщать собственное имя, идентификационный код, полное наименование кредитора и сведения о размере задолженности.
Однако эти ограничения не устанавливали степень ответственности для взыскателей, которые Минюст предлагает добавить путем поправок к административному кодексу.
В прошлом году более четверти (26%) от всего объема долгов россиян перед банками были сочтены «бесперспективными к взысканию», следует из статистики Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Доля плохих долгов самого низкого качества планомерно растет последние три года: в 2021-м она составила 23%, в 2022-м — 24%.
Всего в 2023 году российские банки предложили коллекторам проблемные кредиты на 258 млрд руб. — на 4% меньше, чем годом ранее. Таким образом, объем «бесперспективной» задолженности взыскатели оценили в 67,1 млрд руб.
Долг не имеет перспектив к взысканию, если клиент проходит процедуру банкротства или умер, следовало из презентации НАПКА. К низкой категории качества также относятся случаи с небольшими суммами и без необходимых документов по должнику, а также те, по которым истекли или пропущены сроки предъявления требований по взысканию.
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