Судебные приставы ошибочно выписали штрафы 1500 полным тезкам должников

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Российские судебные приставы в течение 2022-2023 годов ошибочно выписали штрафы 1,5 тыс. полным тезкам должников, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«За два года в этой сфере восстановлены права свыше 1,5 тыс. граждан, им возвращено более 15,9 млн рублей необоснованно взысканных средств, ошибочно наложенные ограничения отменены», — рассказали в ведомстве.

Генпрокуратура отчиталась о выявлении многочисленных нарушений законодательства органами Федеральной службы судебных приставов. Ведомство сообщило, что по результатам проверок помогло более 60 тыс. граждан., им выплатили более 650 млн. руб.

Генпрокуратура также рассказала о росте числа привлеченных к ответственности в сфере защиты прав россиян от неправомерных действий коллекторов — за 2023 год это количество выросло на 24%. «Около 6,6 тыс. виновных оштрафованы на сумму, превышающую 450 млн рублей», — уточнили в ведомстве.

В июле 2023 года в Уголовный кодекс ввели новую статью — о незаконном осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц (ст. 172.4). По данным Генпрокуратуры, по этой статье было возбуждено 20 уголовных дел.

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств 20 февраля 2024 года рассказала, что 26% от общего объема долгов россиян перед банками, которые были выставлены на продажу коллекторам, оказались «бесперспективными к взысканию». Всего за 2023 год российские банки предложили коллекторам проблемные кредиты на 258 млрд руб., объем «бесперспективной» задолженности взыскатели оценили в 67,1 млрд руб.

Как следует из презентации НАПКА, долг можно считать «бесперспективным к взысканию», если клиент находится в процедуре банкротства (внесудебного или через суд) или умер. К низкой категории качества также относятся кейсы на небольшие суммы и без необходимых документов по должнику, а также те, по которым истекли или пропущены сроки предъявления требований по взысканию.