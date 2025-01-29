ВТБ оценил сроки сохранения высоких ставок по депозитам

В ВТБ не исключили снижение ставок по вкладам во второй половине 2025 года

Ставки по вкладам сохранятся на уровне 19-20% в течение первого полугодия, позднее не исключена смена тренда, заявил зампред ВТБ. Почти 94% рублевых депозитов клиентов банка пришлось на сроки до года

Георгий Горшков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Ключевая ставка Центробанка сохранится на экстравысоком уровне в течение первого полугодия, что обеспечит значительную доходность по вкладам, позднее не исключена смена тренда, сообщил журналистам зампред ВТБ Георгий Горшков.

По его словам, в 2024 году средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках достигала 22,8%, а сейчас она находится на уровне 21,5% годовых. «Мы не прогнозируем существенного снижения доходности по вкладам в течение первого полугодия, но определенная коррекция, в зависимости от решений регулятора возможна, — считает Горшков. — Во втором полугодии мы не исключаем смены тренда, когда в условиях снижающихся ставок по вкладам средства от них начнут постепенно перетекать на накопительные счета».

Пик ставок пришелся на декабрь 2024 года, когда количество депозитов по сравнению с ноябрем выросло на 20%. Всего в прошлом году клиенты ВТБ открыли более 7,3 млн вкладов, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Почти 94% объемов рублевых вкладов приходится на сроки до 12 месяцев. Как подчеркнул зампред ВТБ, пик ставок пройдет этой зимой, их средний уровень достигнет 19-20% годовых, а маркетинговых предложений — 22-23%.

«В конце прошлого года доходность по срочным депозитам достигла своего пика. Клиенты получили возможность разместить свои деньги на долгий срок и за год нарастить свой капитал почти на четверть. В декабре мы оформили больше 1 млн вкладов, при этом 750 тыс. клиентов вновь разместили свои сбережения на пике ставок, зафиксировав экстрадоходность», — сказал Горшков.

По его словам, портфель классических розничных сбережений банка в этом месяце увеличился на рекордные 35% или 895 млрд руб., рост по отношению к ноябрю составил 9,2%, а по сравнению с декабрем 2023 года — в полтора раза. В ВТБ ожидают увеличения количества вкладчиков в текущем году до 9 млн человек.

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