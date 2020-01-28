ЦБ привлек инвестконсультантов к подготовке выхода из капитала «Открытия»

Банк России пригласил инвестиционных консультантов к участию в разработке стратегии выхода из капитала банка «ФК Открытие». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

В пресс-службе Центробанка отметили, что к работе привлекаются как российские, так и иностранные участники финансового рынка, регулятор рассматривает различные варианты продажи долей участия, включая частные и публичные размещения.

«Мы не ограничиваем консультантов рассмотрением одного варианта продажи. Наоборот, на данном этапе нам важна вариативность, включая выбор сроков, мероприятий по предпродажной подготовке и способов продажи», — сообщил РБК председатель наблюдательного совета управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора Василий Поздышев. По его словам, всего Банк России пригласил 12 инвестиционных консультантов направить свои предложения по выбору оптимального варианта.

Поздышев отметил, что сейчас важно определить объект продажи: продавать ли группу целиком или отдельными бизнесами. Также имеет значение вопрос о снятии непрофильных активов с баланса до продажи. «Мы рассмотрим предложения участников рынка, выберем оптимальную стратегию выхода, а затем и самих инвестконсультантов», — сказал Поздышев.

ЦБ будет принимать предложения консультантов до 16 марта 2020 года. Первые сделки по снижению доли участия Банка России предварительно запланированы на 2021 год. Среди основных подходов к разработке стратегии выхода из банковской группы «ФК Открытие» в Банке России назвали недопустимость снижения уровня конкуренции в каждом из сегментов финансового рынка, а также максимальную прозрачность процесса для участников рынка и общества.