В РЖД решили акционировать второй по размерам НПФ России

Проект соответствующей директивы руководство РЖД направило в правительство. Железнодорожная монополия намерена получить долю в уставном капитале акционерного общества, которое будет создано на базе НПФ «Благосостояние»

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Компания РЖД направила в правительство проект директивы об акционировании неправительственного пенсионного фонда «Благосостояние». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя гендиректора РЖД Андрея Старкова.

«Мы направили директиву. Она предполагает классическое акционирование, и из нее ОАО «РЖД» должно получить долю будущую в уставном капитале акционерного общества, которое будет создано на базе «Благосостояния», в соответствии со своим вкладом в совокупный вклад участников фонда», — сказал Старков.

Замглавы РЖД заявил, что уже с января фонд может стать акционерным обществом. Согласно российскому законодательству все НПФ должны быть акционированы до 1 января 2019 года. «Мы действуем строго по плану. У фонда есть план, он согласован с Центральным банком России», — отметил он, не уточнив, какую долю РЖД планируют получить после акционирования.

Старков подчеркнул, что в настоящий момент корпорация является мажоритарием и намерена получить свою долю в капитале будущего акционерного общества с учетом того совокупного вклада, что имеет сейчас.

«Есть определенная часть, связанная с возможностью подачи заявок со стороны тех участников, которые сейчас формально не попали под историю с акционированием. Есть требования закона, есть определенные юридические возможности», — отметил Старков.

Замглавы РЖД пояснил, что в первый год на первом этапе будет распределяться 75% капитала в соответствии с законом о пенсионных фондах, а уже спустя год — оставшиеся 25%.

В конце июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что подконтрольный РЖД фонд «Благосостояние» в скором времени может сменить своего владельца. Агентство указывало, что совет НПФ должен обсудить возможность продажи контрольной доли в капитале «Благосостояния» (до 75%) сторонней компании. Собеседники Reuters подчеркивали, что обсуждалась возможность продажи структурам «Газпрома».

Согласно данным Центробанка НПФ «Благосостояние» занимает второе место в стране по объему пенсионных резервов (по состоянию на 1 апреля этот показатель был равен 379,8 млрд руб.). По размеру активов фонд занимал в России третье место (388,2 млрд руб.), уступая НПФ Сбербанка и «Газфонду». Его учредителями выступают РЖД, дочерние компании предприятия и Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей.