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Минтруд предложил решение проблемы «зависших денег» в НПФ
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Минтруд предложил решение проблемы «зависших денег» в НПФ
Финансы, 18:57
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Минтруд предложил решение проблемы «зависших денег» в НПФ
Минтруд предложил правительству закрепить срок передачи пенсионных накоплений при смене гражданами пенсионного фонда. Отсутствие четких сроков стало причиной проблемы «зависших денег», говорят эксперты
Фото: Сафрон Голиков / «Коммерсантъ»

Мин​труд предложил установить сроки передачи пенсионных накоплений при смене гражданами негосударственного пенсионного фонда (НПФ). Об этом РБК рассказали в Минтруде. Инициатива возникла после проверки фондов Счетной палатой (СП), в результате которой были зафиксированы случаи, когда НПФ продолжали инвестировать пенсионные накопления граждан уже после фактического прекращения действия договоров с ними.

Сейчас в законодательстве не установлен срок передачи накоплений новому НПФ. Счетная палата обратилась в правительство с просьбой установить такие сроки. Минтруд согласился с этим. В министерстве считают, что нужно внести изменения в правила передачи пенсионных накоплений для финансирования накопительной части пенсии. Они утверждены постановлением правительства от 6 февраля 2004 года № 55.​ Конкретные сроки полной передачи средств пенсионных накоплений должны устанавливаться Минфином, отметили в Минтруде.

В Минфине РБК сообщили, что порядок передачи накоплений из одного НПФ в другой должны устанавливаться Банком России. Это следует из поправок в закон об НПФ от 2014 года. Поэтому, как отмечают в Минфине, внести изменения в постановление правительства нельзя, так как оно действует до тех пор, пока ЦБ не принял свой нормативный акт. В ЦБ на вопросы РБК не ответили.

В Счетной палате подтвердили, что столкнулись с ситуацией, когда после прекращения договора между НПФ и застрахованным лицом фонды продолжали инвестировать его пенсионные накопления. Таким образом некоторые НПФ получают незаконный доход, сказали РБК в Счетной палате.

Концептуальная проблема

«Проблема существует, и ее нужно исправлять. После внесения уточняющих изменений проблема должна решиться и срок перевода таких платежей должен составить не более 30 календарных дней», — говорит президент Ассоциации НПФ Сергей Беляков.

С тем, что срок передачи накоплений не должен быть «слишком большим», соглашается и управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. «Учитывая, что портфели фондов достаточно диверсифицированы и наполнены высококачественными бумагами, можно устанавливать достаточно короткий срок: в любом случае фонды, зная о жестких временных рамках передачи средств, будут моделировать отток и формировать ликвидность заранее», — сказал Митрофанов. Он добавил, что в публичную плоскость не попадали громкие судебные дела о спорах за «зависшие» деньги. «Поэтому проблема видится более концептуальной, чем реально влияющей на рынок», — считает эксперт.

В рейтинговом агентстве АКРА назвали существующее законодательство в пенсионной сфере «достаточно молодым». «Для НПФ подобные лазейки действительно есть. Но думаю, что так чаще поступают небольшие фонды», — считает директор группы рейтингов финансовых институтов рейтингового агентства АКРА Юрий Ногин.

Автор: Анастасия Князева.
Теги: НПФ , Пенсии , Минтруд РФ , Счетная палата РФ
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