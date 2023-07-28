ВТБ повысит ставки по нельготной ипотеке

ВТБ с 1 августа поднимет ставку по нельготным программам ипотеки на 0,9 п.п.

Базовая ставка по нельготным программам в ВТБ составит 11,6% годовых. Банки ухудшают условия по жилищным кредитам на фоне ужесточения политики ЦБ

Фото: Андрей Любимов / РБК

ВТБ с 1 августа поднимет ставки по основным рыночным программам ипотеки на 0,9 процентного пункта, до 11,6% годовых, говорится в сообщении кредитной организации, поступившем в РБК. В банке это решение связали с недавним ростом ключевой ставки ЦБ на 1 п.п., до 8,5%.

Сейчас базовая ставка по основным нельготным ипотечным программам в ВТБ составляет 10,9%, до 10,7% она снижается, если потенциальный заемщик приобретает недвижимость площадью более 85 кв. м. До этого банк ухудшал условия по рыночной ипотеке 3 декабря 2022 года.

Новые ценовые условия распространяются на приобретение жилья в новостройках, на вторичном рынке и рефинансирование.

«Все поступившие к нам заявки до 1 августа будут рассмотрены по текущим условиям. Полученное по заявке решение, включая процентную ставку, будет действовать 90 дней», — уточнили в ВТБ.

Там также добавили, что все возможные дисконты по ипотечным программам сохраняются. Заемщики могут получить скидку в 0,3 п.п. при оформлении онлайн-заявки на ипотеку или электронной регистрации сделки, зарплатные клиенты ВТБ могут рассчитывать на дисконт к ипотечной ставке в 0,4 п.п.

Условия по льготным программам ипотеки в ВТБ пока ухудшаться не будут. Сейчас ставка по льготным кредитам на новостройки начинается от 7,3%, а по семейной — от 4,3%. Эти параметры действуют до 15 сентября, до этого срока банк ранее запустил акцию по льготной ипотеке.

«До следующего решения регулятора дополнительного изменения ставок по ипотеке ВТБ не планирует. Кроме того, текущий рост кредитных ставок коснется только сегмента жилищного кредитования. Повышения ставок по потребительскому и автокредитованию ВТБ не планирует», — отметили в кредитной организации.

21 июля Банк России вернулся к ужесточению денежно-кредитной политики и повысил ставку выше ожиданий рынка. Опрошенные РБК эксперты уже тогда прогнозировали пересмотр банками условий по сберегательным и кредитным продуктам. Три крупных игрока — Газпромбанк, Росбанк и «Уралсиб» — уже подняли ставки по рыночной ипотеке, писал РБК.