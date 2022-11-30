ВТБ объявил о повышении ставки по ипотеке до 10,9% с 3 декабря

ВТБ объявил о повышении ставки по ипотеке до 10,9%

Изменение условий связано с повышением рыночных ставок в ноябре, сообщили в банке. Там напомнили, что по ипотеке с господдержкой доступны кредиты с более низкой ставкой

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ВТБ с 3 декабря повысит минимальную ставку по ипотеке на 0,5 п.п., до 10,9%, сообщили РБК в пресс-службе банка.

«Новые ценовые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и программу рефинансирования. Все заявки, направленные в банк до 2 декабря включительно, будут рассмотрены по текущим условиям со ставками от 10,4%», — говорится в сообщении.

Изменение условий в банке объяснили повышением рыночных ставок в ноябре. Средние ценовые параметры по ипотеке у крупнейших игроков сегодня зафиксированы на уровне около 11%, отметили там.

При этом клиенты по-прежнему могут получить скидку в размере 0,3 п.п. при оформлении онлайн-заявки на ипотеку, использовании сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации, а также при получении зарплаты на карту ВТБ, уточнили в банке. По ипотеке с господдержкой кредит также по-прежнему доступен по ставке от 6,7%, в рамках семейной и ИT-ипотеки — от 4,7%, дальневосточной — от 1,7%.

Кроме того, первый взнос при покупке жилья на первичном рынке остается 15%, аналогичные условия сохраняются и для программ с господдержкой. При приобретении недвижимости на вторичном рынке минимальный первый взнос составляет 10%.

В начале октября ВТБ поднял ставки по ипотеке на 0,5 п.п., до 10,4% годовых. Тогда же на 0,5 п.п. ставки увеличил и Сбербанк. Минимальная ставка у «Сбера» составляет 10,4%.

В ноябре банк ВТБ сообщал, что запустит ипотечные кредиты в цифровом формате. Для бесконтактного оформления заемщикам потребуются смартфон с NFC-модулем и загранпаспорт нового образца. По оценке банка, в 2023 году такой опцией воспользуются более 50 тыс. клиентов кредитной организации.