Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 93,14 (+0,84) Инвестиции, 27 июн, 16:31 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 85,05 (+0,39) Инвестиции, 27 июн, 16:31
Суд в Петербурге запретил четыре трека рэпера Scally Milano Общество, 11:27
Лукашенко заявил о прекращении выяснения отношений с Россией Политика, 11:24
Только с бумажными документами: что мешает цифровизации юридической сферы Pro, 11:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:15
Мурал на металлургическом заводе: как искусство транслирует бизнес-смыслы РБК Стиль и СберПервый, 11:00
Генерала МВД госпитализировали после ДТП в Ленинградской области Общество, 10:59
Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием Финансы, 10:56
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Застой на Западе и «реванш-потребление» в Азии: что ждет рынок роскоши Pro, 10:55
Появились первые фото спарринга Илона Маска перед боем с Цукербергом Спорт, 10:44
Президент Литвы прибыл в Киев из Гааги с необъявленным визитом Политика, 10:41
Где купить коммерческие помещения для бизнеса и сдачи в аренду РБК и ПИК, 10:35
Маркетплейсы Киргизии: как начать торговать российским селлерам Pro, 10:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10:26
Майнеры перевели на биржи рекордное количество добытых биткоинов Крипто, 10:18
Финансы ,  
0 

Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием

Верховный суд России разрешил считать конвертацию криптовалюты в рубли отмыванием средств
Верховный суд согласился с прокуратурой и признал, что перевод биткоинов с виртуального счета на банковские счета с конвертацией в рубли может считаться легализацией преступных доходов
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Верховный суд России пересмотрел приговор суда первой инстанции в отношении фигуранта, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдали по делу о легализации биткоинов, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы дела.

Фигурант (его имя не называется) хранил прекурсоры наркотических средств, а также производил мефедрон; покупатели оплачивали товар криптовалютой, которую он затем конвертировал в рубли и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы. Суд первой инстанции пришел к выводу, что преобразование биткоинов в рубли и их перевод с виртуального счета на банковские карты без введения их в экономический оборот не является легализацией доходов, полученных преступным путем.

С этим решением не согласилась прокуратура, которая обратилась в Верховный суд. В ведомстве заявили, что фигурант целенаправленно переводил деньги с виртуального счета на банковские карты, «придавая правомерный вид их владению», и вывел в легальный оборот более 8 млн руб. При этом он пользовался технологиями, которые позволили избежать банковского контроля и исключить возможность установить собственников счетов.

В Верховном суде заявили, что финансовые операции, которые проводил обвиняемый, «заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения». Высшая инстанция посчитала, что избранный им способ получения денег «свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства». В ВС добавили, что ответственность по ст. 174.1 УК (легализация преступных доходов) наступает «при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом». Уголовное дело по решению ВС направили на новое рассмотрение.

Верховный суд еще в 2019 году постановил, что ст. 174 и 174.1. УК о легализации преступных доходов должны распространяться на криптовалюту. Однако, отмечает РАПСИ, инстанция впервые вынесла определение об отмывании биткоинов.

В России еще не урегулированы операции с криптовалютой. Зимой 2022 года ЦБ разработал законопроект о запрете выпуска и организации обращения частной цифровой валюты в стране, что вызвало дискуссию на рынке. С этой точкой зрения не согласился Минфин, который в своей концепции предложил не запрет, а регулирование криптовалют. В мае замглавы министерства Алексей Моисеев предположил, что за это могла бы отвечать Федеральная налоговая служба.

Читайте на РБК Pro
Как бокал вина вечером влияет на ваш сон и вес
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ
«Могут уничтожить человеческую цивилизацию» — Юваль Харари о нейросетях
Шесть элементов, которые убьют вашу наглядную презентацию
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Верховный суд криптовалюта биткоин отмывание денег легализация доходов
Материалы по теме
В России разработают правила работы криптобирж
Технологии и медиа
Минфин предложил назначить ФНС ответственной за регулирование криптовалют
Финансы
Реклама крипты и кулинарии оказалась самой дорогой в Telegram
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter