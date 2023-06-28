Верховный суд разрешил считать конвертацию биткоинов в рубли отмыванием

Верховный суд согласился с прокуратурой и признал, что перевод биткоинов с виртуального счета на банковские счета с конвертацией в рубли может считаться легализацией преступных доходов

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Верховный суд России пересмотрел приговор суда первой инстанции в отношении фигуранта, которого признали виновным в незаконном обороте наркотиков, но оправдали по делу о легализации биткоинов, сообщает РАПСИ со ссылкой на материалы дела.

Фигурант (его имя не называется) хранил прекурсоры наркотических средств, а также производил мефедрон; покупатели оплачивали товар криптовалютой, которую он затем конвертировал в рубли и переводил на счета и карты дочери своей сожительницы. Суд первой инстанции пришел к выводу, что преобразование биткоинов в рубли и их перевод с виртуального счета на банковские карты без введения их в экономический оборот не является легализацией доходов, полученных преступным путем.

С этим решением не согласилась прокуратура, которая обратилась в Верховный суд. В ведомстве заявили, что фигурант целенаправленно переводил деньги с виртуального счета на банковские карты, «придавая правомерный вид их владению», и вывел в легальный оборот более 8 млн руб. При этом он пользовался технологиями, которые позволили избежать банковского контроля и исключить возможность установить собственников счетов.

В Верховном суде заявили, что финансовые операции, которые проводил обвиняемый, «заведомо для виновного маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения». Высшая инстанция посчитала, что избранный им способ получения денег «свидетельствует о наличии у осужденного цели легализовать денежные средства». В ВС добавили, что ответственность по ст. 174.1 УК (легализация преступных доходов) наступает «при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом». Уголовное дело по решению ВС направили на новое рассмотрение.

Верховный суд еще в 2019 году постановил, что ст. 174 и 174.1. УК о легализации преступных доходов должны распространяться на криптовалюту. Однако, отмечает РАПСИ, инстанция впервые вынесла определение об отмывании биткоинов.

В России еще не урегулированы операции с криптовалютой. Зимой 2022 года ЦБ разработал законопроект о запрете выпуска и организации обращения частной цифровой валюты в стране, что вызвало дискуссию на рынке. С этой точкой зрения не согласился Минфин, который в своей концепции предложил не запрет, а регулирование криптовалют. В мае замглавы министерства Алексей Моисеев предположил, что за это могла бы отвечать Федеральная налоговая служба.