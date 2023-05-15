Минфин предложил назначить ФНС ответственной за регулирование криптовалют

Замглавы Минфина Алексей Моисеев считает логичным закрепление за ФНС ответственности за регулирование криптовалют. По его словам, ведомство уже принимает декларации людей об их «кошельках» и транзакциях по иностранным счетам

Замминистра финансов России Алексей Моисеев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Федеральная налоговая служба (ФНС) России может быть назначена ведомством, отвечающим регулирование криптовалют в стране, заявил в интервью «Известиям» замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«Вопрос обсуждается. В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их «кошельках» и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это всем делает ФНС. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС», — сказал замминистра.

Он также отметил, что российские физические и юридические лица в базовом варианте смогут добывать криптовалюту, продавать ее на внешнем рынке или держать у себя. Больше ничего делать нельзя — «ни купить обратно, ни расплатиться». При этом все операции по криптокошельку должны быть задекларированы, с дохода должен быть уплачен налог, подчеркнул Моисеев.

По его словам, информация о криптокошельке должна поступать в ФНС, Росфинмониторинг и Центробанк, где ФНС будет «окном для деклараций». «Она сейчас то же самое делает по иностранным счетам, а кошелек для криптовалюты в этом смысле ничем не отличается», — объяснил Моисеев.

Операции с криптовалютами до сих пор не регулируются на территории России, цифровой валютой запрещено расплачиваться за товары и услуги. Банк России в феврале 2022 года разработал законопроект о запрете выпуска и организации обращения частной цифровой валюты в стране. За нарушение установленных запретов ЦБ предлагает ввести административные штрафы: для физических лиц он может быть установлен в размере 300–500 тыс. руб.; для юридических — от 700 тыс. до 1 млн руб.

Этот запрет вызвал широкую дискуссию на рынке. В свою очередь, Минфин не согласился с этой точкой зрения и также подготовил свою концепцию, в которой предлагал регулирование криптовалют, а не запрет этого рынка. Президент Владимир Путин после этого призвал ЦБ и правительство прийти к единому мнению по этому вопросу.

В ноябре 2022 года в Госдуму был внесен законопроект о легализации майнинга криптовалют, также он регулирует использование криптовалют в международных расчетах для экспортеров, которые сейчас испытывают проблемы с расчетами по традиционным финансовым каналам. Его должны были согласовать до конца прошлого года, но принятие решения отложили из-за дискуссий.