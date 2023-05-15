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Минфин предложил назначить ФНС ответственной за регулирование криптовалют

Замглавы Минфина Моисеев: регулированием криптовалют в России должна заниматься ФНС
Замглавы Минфина Алексей Моисеев считает логичным закрепление за ФНС ответственности за регулирование криптовалют. По его словам, ведомство уже принимает декларации людей об их «кошельках» и транзакциях по иностранным счетам
Замминистра финансов России&nbsp;Алексей Моисеев
Замминистра финансов России Алексей Моисеев (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Федеральная налоговая служба (ФНС) России может быть назначена ведомством, отвечающим регулирование криптовалют в стране, заявил в интервью «Известиям» замглавы Минфина Алексей Моисеев.

«Вопрос обсуждается. В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их «кошельках» и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это всем делает ФНС. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС», — сказал замминистра.

Он также отметил, что российские физические и юридические лица в базовом варианте смогут добывать криптовалюту, продавать ее на внешнем рынке или держать у себя. Больше ничего делать нельзя — «ни купить обратно, ни расплатиться». При этом все операции по криптокошельку должны быть задекларированы, с дохода должен быть уплачен налог, подчеркнул Моисеев.

По его словам, информация о криптокошельке должна поступать в ФНС, Росфинмониторинг и Центробанк, где ФНС будет «окном для деклараций». «Она сейчас то же самое делает по иностранным счетам, а кошелек для криптовалюты в этом смысле ничем не отличается», — объяснил Моисеев.

Операции с криптовалютами до сих пор не регулируются на территории России, цифровой валютой запрещено расплачиваться за товары и услуги. Банк России в феврале 2022 года разработал законопроект о запрете выпуска и организации обращения частной цифровой валюты в стране. За нарушение установленных запретов ЦБ предлагает ввести административные штрафы: для физических лиц он может быть установлен в размере 300–500 тыс. руб.; для юридических — от 700 тыс. до 1 млн руб.

Этот запрет вызвал широкую дискуссию на рынке. В свою очередь, Минфин не согласился с этой точкой зрения и также подготовил свою концепцию, в которой предлагал регулирование криптовалют, а не запрет этого рынка. Президент Владимир Путин после этого призвал ЦБ и правительство прийти к единому мнению по этому вопросу.

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В ноябре 2022 года в Госдуму был внесен законопроект о легализации майнинга криптовалют, также он регулирует использование криптовалют в международных расчетах для экспортеров, которые сейчас испытывают проблемы с расчетами по традиционным финансовым каналам. Его должны были согласовать до конца прошлого года, но принятие решения отложили из-за дискуссий.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ФНС Минфин криптовалюты Россия Алексей Моисеев
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