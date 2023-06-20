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Набиуллина заявила о возврате российской экономики к уровню 2021 года

Глава ЦБ Набиуллина: экономика России близка к возврату уровня активности конца 2021 года
Российская экономика по итогам 2021 года выросла на 5,6%, однако в 2022-м снизилась на 2,1%. Набиуллина заявила, что уже сейчас экономическая активность близка к уровню конца 2021-го
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Экономика России близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности конца 2021 года, заявила на конгрессе волонтеров финансового просвещения глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Сейчас наша экономика уже очень близка к тому, чтобы вернуться к уровню экономической активности, которая была в конце 2021 года. Мы говорим: «Восстановиться до своего потенциала», — сказала она (цитата по ТАСС).

Как уточнила глава ЦБ, в настоящее время регулятор может больше уделять времени не оперативному реагированию на вызовы, а своим долгосрочным приоритетам. Один из таких приоритетов — финансовое просвещение граждан, добавила Набиуллина.

Российская экономика в 2021 году выросла на 5,6%, однако уже в следующем году, по данным Росстата, снизилась на 2,1% — до 151,4 трлн руб. Это было обусловлено как последствиями пандемии COVID-19, так и западными санкциями из-за начала спецоперации на Украине.

В начале июня Всемирный банк (ВБ) оставил без изменений апрельский прогноз по динамике ВВП России. Он ожидает, что в этом году показатель снизится на 0,2%, в 2024-м вырастет на 1,2%, в 2025-м — на 0,8%. При этом еще в январе ВБ прогнозировал падение экономики России в 2023 году на 3,3%.

Еврокомиссия этой весной тоже улучшила прогноз динамики ВВП России. Осенью 2022 года эксперты ожидали, что спад российской экономики по итогам 2023 года составит 3,2%. Теперь в ЕК прогнозируют, что итоговый показатель будет на уровне 0,9%.

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Банк России в феврале прогнозировал при базовом сценарии рост ВВП от минус 1% до плюс 1%. В мае регулятор свой прогноз подтвердил. Минэкономразвития России в апреле спрогнозировало рост реального ВВП в этом году на 1,2%. Путин еще в декабре прошлого года заявлял, что с помощью беспрецедентных санкций западные страны хотели «смять» российскую экономику, но их расчеты не оправдались.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Эльвира Набиуллина ЦБ экономика России санкции
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Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
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