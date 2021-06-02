ЦБ объяснил включение иностранных брокеров в черный список

Банк России разъяснил критерии, по которым в анонсированный накануне черный список может попасть финансовая компания. Поводом может стать реклама зарубежной компании на русском языке или доступные россиянам мобильные приложения

Фото: Андрей Любимов / РБК

Черный список организаций, оказывающих финансовые услуги россиянам, формировался в том числе на основе того, какую рекламу дают компании, сообщили РБК в Банке России.

1 июня регулятор стал раскрывать перечень компаний и интернет-проектов, уличенных в нелегальной деятельности, — в него попадают нелегальные кредиторы, псевдоброкеры и финансовые пирамиды, чью работу в России ЦБ посчитал незаконной, но еще не смог пресечь с помощью правоохранительных органов, суда или блокировки сайта. На момент раскрытия в черном списке фигурировало 1,8 тыс. организаций, в том числе популярные у российских инвесторов американский брокер Interactive Brokers (IB) и мальтийский Exante (XNT LTD). У них нет лицензий Банка России, но компании работали в стране в том числе по субброкерской схеме, через российских брокеров.

«Банк России получает жалобы на деятельность компаний, работающих без лицензии Банка России, в том числе иностранных профессиональных участников рынка, включенных в список. На такие компании в Банк России поступило почти 550 жалоб», — сообщил РБК 2 июня представитель регулятора. Инвесторы из России, тем не менее, имеют право работать с иностранными брокерами и финансовыми компаниями напрямую. Но в этом случае «человек лишает себя защиты, которую дает российское регулирование», заявили в ЦБ.

Комментируя публикацию черного списка, первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что основанием для попадания в него служит не только наличие или отсутствие лицензии. Как пояснил РБК в среду, 2 июня, представитель Банка России, при анализе учитывается и то, ориентирована ли иностранная компания «на работу с российской аудиторией».