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Финансы ,  

ЦБ объяснил включение иностранных брокеров в черный список

Банк России разъяснил критерии, по которым в анонсированный накануне черный список может попасть финансовая компания. Поводом может стать реклама зарубежной компании на русском языке или доступные россиянам мобильные приложения
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Черный список организаций, оказывающих финансовые услуги россиянам, формировался в том числе на основе того, какую рекламу дают компании, сообщили РБК в Банке России.

1 июня регулятор стал раскрывать перечень компаний и интернет-проектов, уличенных в нелегальной деятельности, — в него попадают нелегальные кредиторы, псевдоброкеры и финансовые пирамиды, чью работу в России ЦБ посчитал незаконной, но еще не смог пресечь с помощью правоохранительных органов, суда или блокировки сайта. На момент раскрытия в черном списке фигурировало 1,8 тыс. организаций, в том числе популярные у российских инвесторов американский брокер Interactive Brokers (IB) и мальтийский Exante (XNT LTD). У них нет лицензий Банка России, но компании работали в стране в том числе по субброкерской схеме, через российских брокеров.

«Банк России получает жалобы на деятельность компаний, работающих без лицензии Банка России, в том числе иностранных профессиональных участников рынка, включенных в список. На такие компании в Банк России поступило почти 550 жалоб», — сообщил РБК 2 июня представитель регулятора. Инвесторы из России, тем не менее, имеют право работать с иностранными брокерами и финансовыми компаниями напрямую. Но в этом случае «человек лишает себя защиты, которую дает российское регулирование», заявили в ЦБ.

ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний
Финансы
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Комментируя публикацию черного списка, первый зампред ЦБ Сергей Швецов говорил, что основанием для попадания в него служит не только наличие или отсутствие лицензии. Как пояснил РБК в среду, 2 июня, представитель Банка России, при анализе учитывается и то, ориентирована ли иностранная компания «на работу с российской аудиторией».

Какие критерии использовались для черного списка

По сообщению ЦБ, речь идет о случаях, когда:

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  • компания рекламирует услуги на русском языке;
  • имеет русскоязычную версию сайта;
  • указывает контактные данные с российскими телефонными кодами;
  • обеспечивает доступ пользователей к сайту с сетевых адресов, отнесенных к РФ;
  • предоставляет возможность пополнить счет с российских платежных сервисов;
  • имеет мобильные приложения, доступные для скачивания пользователям российских регионов;
  • предоставляет возможность удаленного открытия счета с территории РФ.

Соответствие всем или нескольким признакам является основанием для внесения игрока в черный список, сообщили в ЦБ.

У Interactive Brokers и Exante есть сайты на русском языке и русифицированные мобильные приложения, которые позволяют инвесторам совершать операции как в деморежиме, так и в реальном времени. Обе компании размещали рекламу в интернете. Но Interactive Brokers от работы с российскими партнерами окончательно отказался в апреле. Еще до этого, летом 2020 года, IB получил штраф от Комиссии по ценным бумагам и биржам США и других регулирующих органов в размере $38 млн за провал в поддержании политики по контролю за отмыванием средств. Вскоре после этого она начал ограничивать работу с клиентами из России.

Популярный американский брокер прекратил работу с российскими партнерами
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Фото:Spencer Platt / Getty Images

Автор
Юлия Кошкина Юлия Кошкина
Банк России Брокеры фондовый рынок Инвестиции
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ЦБ опубликовал черный список из 1,8 тыс. нелегальных компаний
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