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Финансы ,  
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Экс-сенатор решил судиться с Credit Suisse из-за менеджера-мошенника

В 2018 году суд приговорил бывшего сотрудника Credit Suisse Патриса Лескодрона к пяти годам тюрьмы по делу о мошенничестве, в результате которого клиентам банка был нанесен ущерб в размере $150 млн
Виталий Малкин
Виталий Малкин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Бизнесмен, бывший член Совета Федерации от Бурятии Виталий Малкин планирует подать иск против Credit Suisse на 500 млн швейцарских франков ($515 млн) из-за убытков от мошеннических действий бывшего сотрудника банка Патриса Лескодрона, сообщает издание Swissinfo со ссылкой на газету SonntagsZeitung.

Претензии Малкина касаются ущерба его состоянию в период с 2007 по 2008 год, пишет издание. Бизнесмен также хочет, чтобы банк подробно изучил деятельность своего экс-сотрудника и выяснил, что произошло с деньгами.

Виталий Малкин — российский предприниматель, сооснователь банка «Российский кредит», член Совета Федерации с 2004 по 2013 год. В 2021 году он занял 179-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием $650 млн.

В Credit Suisse отвергли претензии Малкина и заявили, что он не понес ущерба по делу Лескодрона. «В рамках уголовного дела было установлено, что бывший клиент не понес никакого ущерба в результате преступной деятельности менеджера», — сообщили в банке, добавив, что Credit Suisse был признан пострадавшей стороной в деле.

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Лескодрон работал менеджером в Credit Suisse в Женеве и курировал активы богатых клиентов из Восточной Европы. Общая сумма активов под управлением Лескодрона, по данным Bloomberg, превышала $1,6 млрд. Дело о мошенничестве против него было открыто в 2016 году. Издание Le Temps писало, что в результате действий Лескодрона бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили потерял 100 млн франков ($101 млн).

Позже экс-менеджер Credit Suisse признал, что переводил средства со счетов Иванишвили, а также бизнесмена Виталия Манкина и еще двух россиян (по данным Forbes, речь шла об учредителях компании «Ухтагазстрой» Зурабе Лысове и Сергее Егорове).

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В 2018 году Лескодрон был приговорен к пяти годам тюрьмы за мошенничество, которое нанесло ущерб клиентам в размере $150 млн, и присвоение $25 млн. По данным Swissinfo, Лескодрон покончил с собой в 2020 году.

РБК направил запрос Виталию Малкину.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов
При участии
Анастасия Серова
Виталий Малкин Credit Suisse мошенничество

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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