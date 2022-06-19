Экс-сенатор решил судиться с Credit Suisse из-за менеджера-мошенника
Бизнесмен, бывший член Совета Федерации от Бурятии Виталий Малкин планирует подать иск против Credit Suisse на 500 млн швейцарских франков ($515 млн) из-за убытков от мошеннических действий бывшего сотрудника банка Патриса Лескодрона, сообщает издание Swissinfo со ссылкой на газету SonntagsZeitung.
Претензии Малкина касаются ущерба его состоянию в период с 2007 по 2008 год, пишет издание. Бизнесмен также хочет, чтобы банк подробно изучил деятельность своего экс-сотрудника и выяснил, что произошло с деньгами.
Виталий Малкин — российский предприниматель, сооснователь банка «Российский кредит», член Совета Федерации с 2004 по 2013 год. В 2021 году он занял 179-е место в списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes с состоянием $650 млн.
В Credit Suisse отвергли претензии Малкина и заявили, что он не понес ущерба по делу Лескодрона. «В рамках уголовного дела было установлено, что бывший клиент не понес никакого ущерба в результате преступной деятельности менеджера», — сообщили в банке, добавив, что Credit Suisse был признан пострадавшей стороной в деле.
Лескодрон работал менеджером в Credit Suisse в Женеве и курировал активы богатых клиентов из Восточной Европы. Общая сумма активов под управлением Лескодрона, по данным Bloomberg, превышала $1,6 млрд. Дело о мошенничестве против него было открыто в 2016 году. Издание Le Temps писало, что в результате действий Лескодрона бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили потерял 100 млн франков ($101 млн).
Позже экс-менеджер Credit Suisse признал, что переводил средства со счетов Иванишвили, а также бизнесмена Виталия Манкина и еще двух россиян (по данным Forbes, речь шла об учредителях компании «Ухтагазстрой» Зурабе Лысове и Сергее Егорове).
В 2018 году Лескодрон был приговорен к пяти годам тюрьмы за мошенничество, которое нанесло ущерб клиентам в размере $150 млн, и присвоение $25 млн. По данным Swissinfo, Лескодрон покончил с собой в 2020 году.
РБК направил запрос Виталию Малкину.