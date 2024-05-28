ВТБ поднимет ставки по ипотеке без господдержки

ВТБ с 29 мая повысит ставки по основным программам рыночной ипотеки. Взять кредит на покупку квартиры без помощи государства можно будет под 17,5% годовых и выше. Ставки были выше только в марте 2022 года

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Банк ВТБ с 29 мая повысит ставки по основным рыночным программам ипотеки, сообщили РБК в кредитной организации.

По кредитам на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке базовая ставка увеличится на 1 процентный пункт. Ипотека будет доступна по ставке от 17,5% годовых при первоначальном взносе свыше 30%, крупном размере ссуды, а также если клиент подключит услугу комплексного страхования, подтвердит доход и занятость. Выше этого уровня ВТБ поднимал ставки по ипотеке в марте 2022 года на фоне роста ключевой ставки до 20%.

Кроме того, ВТБ пересмотрит параметры по кредитам на покупку нежилых помещений: для машиномест и кладовок ставка увеличится до 18,6% годовых, а для коммерческих помещений — до 19,1%.

Клиенты, получившие одобрение заявок до 29 мая, смогут воспользоваться ранее действовавшими условиями до 13 июля включительно, уточнили в банке. Там также допустили повышение ставок по вкладам и накопительным счетам.

До этого ВТБ ухудшал условия по рыночной ипотеке в ноябре прошлого года. Тогда банк отреагировал на подъем ключевой ставки. С декабря ставка ЦБ держится на уровне 16%, но в конце апреля глава регулятора Эльвира Набиуллина дала жесткий сигнал о сохранении показателя на более длительный срок, а также о возможном ужесточении денежно-кредитной политики.

Новый пересмотр условий по ипотеке ВТБ связал с возросшей «за месяц стоимостью ОФЗ (облигаций федерального займа. — РБК) более чем на 1 п.п». С начала мая доходность кратко- и среднесрочных выпусков ОФЗ со сроком обращения от года до семи лет выросла в пределах 70–170 базисных пунктов и установилась на уровне 14,86–15,32% годовых, следует из данных Мосбиржи. Котировки рублевых гособлигаций начали падать, а доходность — расти после ужесточения сигнала ЦБ по ключевой ставке и публикации резюме заседания совета директоров, на котором поднимался вопрос о повышении показателя до 17%. На этом фоне Минфин столкнулся с падением спроса на аукционах ОФЗ, а 28 мая объявил об отмене размещений 29 мая «в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках». Последний раз министерство отказывалось от аукционов ОФЗ по аналогичной причине в августе прошлого года на фоне резкого ослабления рубля.