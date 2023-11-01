 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Финансы ,  
0 

ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке

ВТБ повысил базовые ставки по ипотеке на 2,4 п.п.
С 1 ноября базовые ставки по стандартным программам вырастут на 2,4 п.п., сообщили в ВТБ. Это не затронет условия госпрограмм. Решение последовало после роста ставки ЦБ
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Банк ВТБ повышает ставки по собственным программам ипотеки, говорится в поступившем в РБК сообщении организации. Решение не затронет кредиты по госпрограммам. А в стандартных вариантах ставки вырастут на 2,4 п.п.

«Новые параметры распространяются на приобретение готового, строящегося жилья и рефинансирование. С комплексным страхованием и первоначальным взносом более 20% минимальная ставка составит 16,5% (для зарплатных клиентов банка); для заемщиков, которые готовы перевести зарплату на карту ВТБ — от 16,4%», — говорится в сообщении.

Сохраняются ставки по следующим продуктам:

  • Ипотека с господдержкой — 8%
  • Семейная — 6% (на Дальнем Востоке — 5%)
  • IT- ипотека — 5%
  • Дальневосточная ипотека — 2%

Банк объявил об этом после того, как Центробанк 27 октября поднял ключевую ставку на 2 п. п. — с 13 до 15% годовых. Это стало четвертым подряд повышением ставки ЦБ.

В ВТБ тогда допускали, что решение регулятора приведет к изменению условий по кредитам, в том числе ипотеке. О планах повысить ставки по ипотечному кредитованию сообщали в Совкомбанке; в других кредитных организациях, опрошенных РБК, отмечали, что будут ориентироваться на рыночную ситуацию.

Читайте на РБК Pro
Вечные CEO: как директора-«долгожители» мешают бизнесу — The Economist
Из-за пустых полок ретейл теряет до 10%. Как ИИ начал решать эту проблему
Как диджей-любитель из Венесуэлы устроил хаос в авиаотрасли США
Какие болезни обостряются от стресса
Теги
ВТБ ставки по ипотеке Центробанк ключевая ставка
Материалы по теме
В Минпромторге назвали срок введения льготной ипотеки для сотрудников ОПК
Политика
ЦБ раскрыл долю ипотечников, отдающих на кредиты больше половины дохода
Финансы
ВТБ повысил минимальную ставку по ипотеке без господдержки до 14%
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До открытия выставки-форума «Россия»

Реклама, Выставка "Россия"

Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 97,93 (-0,68) Инвестиции, 31 окт, 16:05 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 92,02 (-1,22) Инвестиции, 31 окт, 16:05
В Пентагоне оценили сроки обучения украинских пилотов управлению F-16 Политика, 00:32
Умер бас-гитарист группы «Браво» Сергей Лапин Общество, 00:30
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Госкомпании попросили субсидировать кредиты на фоне роста ключевой ставки Экономика, 00:00
ВТБ объявил о повышении ставок по ипотеке Финансы, 00:00
HeadHunter объявил о выкупе своих акций Бизнес, 31 окт, 23:55
Как космос помогает автомобилям стать технологически совершенней РБК и Geely, 31 окт, 23:45
Digital MBA от РБК: онлайн-курс для управленцев
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Узнать подробнее
В армии Израиля подтвердили удар по лагерю для беженцев в секторе Газа Политика, 31 окт, 23:38
В Донецке после обстрела произошел крупный пожар Политика, 31 окт, 23:24
Чемпионат мира по футболу 2034 года пройдет в Саудовской Аравии Спорт, 31 окт, 23:24
Когда ситуация накаляется: как вести себя на рабочих онлайн-встречах 31 окт, 23:14
Боливия разорвала дипотношения с Израилем Политика, 31 окт, 23:07
Восемь перспективных направлений для будущих ученых РБК и Росатом, 31 окт, 22:41
Израиль убил командира одного из батальонов ХАМАС Политика, 31 окт, 22:39