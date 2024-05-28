Бывшего совладельца Промсвязьбанка признали банкротом

Экс-совладельца ПСБ Алексея Ананьева признали банкротом, суд запустил процедуру реализации его имущества. По словам финансового управляющего, требования его кредиторов составили порядка 204,5 млрд руб.

Алексей Ананьев (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего совладельца и председателя совета директоров Промсвязьбанка (ПСБ) Алексея Ананьева, запущена процедура реализации его имущества, передает «РИА Новости».

Финансовым управляющим назначили Игоря Минаева из ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих». Суд учел требования четырех кредиторов Ананьева: ПСБ, ФНС, банков «Траст» и ВТБ — на сумму порядка 204,5 млрд руб., приводит «РИА Новости» слова Минаева.

Реструктуризация долгов началась еще в ноябре 2023 года. Тогда суд удовлетворил иск ПСБ о взыскании с Ананьева более 91,2 млрд руб.

РБК направил запрос в пресс-службу Арбитражного суда Москвы.

Вторым учредителем ПСБ был Дмитрий Ананьев, брат Алексея. В 2019 году в отношении бизнесменов возбудили дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК). По версии следствия, за день до санации банка в 2017 году Ананьевы вывели 57,3 млрд руб. и $505,6 млн. Дмитрия признали банкротом в январе 2021 года, реализация его имущества продолжается.

Братья уехали из России, были объявлены в международный розыск и заочно арестованы по нескольким уголовным делам. В 2020 году Интерпол счел преследование бизнесменов политически мотивированным и отказался продолжать их поиск, писал «Коммерсантъ». Им грозит до десяти лет лишения свободы.