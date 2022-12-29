UnionPay ввела лимиты на снятие наличных с российских карт за рубежом

Решение касается всех карт, которые выпускают российские банки. Держатели UnionPay не смогут снять более 50 тыс. юаней в день и более 500 тыс. юаней в год или эквивалент в другой валюте

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Китайская платежная система Union Pay ограничила снятие наличных за границей по своим картам, которые выпущены российскими банками. Сообщение об этом опубликовал банк «Приморье». Источник РБК в крупном банке рассказал, что это касается всех российских эмитентов карт Union Pay.

«Платежная система UnionPay ввела ограничения для всех российских банков на снятие наличных за пределами РФ», — говорится в сообщении «Приморья», опубликованном 29 декабря.

Теперь держатели этих карт смогут снимать не более 50 тыс. юаней (порядка 500 тыс. рублей по курсу ЦБ на 29 декабря) в день или эквивалент этой суммы в других валютах, а также не более 500 тыс. юаней в год или эквивалент данной сумме в других валютах.

«При необходимости снятия наличных в банкоматах сверх установленного лимита рекомендуем оформить дополнительную карту UnionPay согласно тарифам банка», — говорится в сообщении банка.

В марте 2022 года, после начала специальной военной операции России на Украине и ввода после этого масштабных санкций против российского финансового сектора, из России ушли крупнейшие международные платежные системы Visa и Mastercard. Их иностранные карты не работают в России, а российские — за границей. UnionPay остается единственной международной платежной системой, которая продолжает работу в России. Официально компания никак не объявляла об ограничениях работы с санкционными банками, но весной стало известно, что она запретила выпускать свои карты таким банкам — по данным источников РБК, причина этого решения кроется в опасениях вторичных санкций.

По информации на официальном сайте платежной системы, в России карты UnionPay выпускают «Русский стандарт», МТС-банк, Россельхозбанк, Газпромбанк, «Солидарность», «Санкт-Петербург», Примсоцбанк, «Приморье», ВБРР, «Зенит» и Почта Банк.

РБК направил запрос в указанные банки и в UnionPay.