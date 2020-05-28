VTB Capital сократил четверть сотрудников в Лондоне

Инвестиционное подразделение группы ВТБ в Лондоне в прошлом году сократило 25% сотрудников. Компания ограничивает присутствие в Великобритании из-за Brexit и обострения отношений Лондона и Москвы

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Лондонский VTB Capital PLC, входящий в группу ВТБ, продолжил сокращать персонал, свидетельствует его отчетность за 2019 год. По итогам прошлого года VTB Capital сократил около 25% сотрудников — их численность уменьшилась с 206 до 159. Она снизится и в 2020 году, анонсируют в банке.

VTB Capital был центром, вокруг которого выстраивалась стратегия работы группы ВТБ на международном рынке, сказано в отчетности, но в 2018 году инвестбанку пришлось пересмотреть свою бизнес-модель, в том числе из-за ухудшения геополитической обстановки между Россией и Великобританией и роста неопределенности из-за выхода королевства из Евросоюза.

VTB Capital остается убыточным: в 2019 году инвестбанк показал убыток в размере $59,1 млн, годом ранее — в размере $63,9 млн. Активы VTB Capital в прошлом году сократились с $2,7 млрд до $2,12 млрд, капитал — с $696 млн до $630 млн.

Группа ВТБ c 2018 года реструктурирует и сокращает персонал в лондонском подразделении в пользу другой «дочки» — VTB Europe, базирующейся во Франкфурте. VTB Europe был создан после объединения немецкого, французского и австрийского подразделений, банк специализируется на корпоративном кредитовании и инвестиционном банкинге, сказано на его сайте. В Германии также работает розничная платформа VTB Direktbank, занимающая привлечением депозитов.