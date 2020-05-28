VTB Capital сократил четверть сотрудников в Лондоне

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 71,1 (+0,04) Quote, 13:51
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 78,26 (+0,35) Quote, 13:51
«Формула-1» объявила об отмене Гран-при Нидерландов Спорт, 17:03 Академик РАН заявил о вреде ношения масок и перчаток Общество, 17:03 Изменения в трудовой сфере, апрель 2020 года: комментарии «Делойт» Pro, 17:00 Долговая нагрузка россиян достигла нового рекорда во время пандемии Финансы, 17:00 Собянин напомнил о возможности ежедневных занятий спортом с 1 июня Общество, 16:57 Почему глобального краха на рынке автопродаж удалось избежать РБК и Авито Авто, 16:50 Порошенко вошел в тройку самых богатых граждан Украины Политика, 16:49 В Красноярске будут отправлять в карантин библиотечные книги Общество, 16:46 Путин и эмир Катара обсудили инвестиции и борьбу с коронавирусом Политика, 16:39 Собянин заявил о сохранении ограничений из-за COVID до создания вакцины Общество, 16:38 Рекордсмен «Зенита» снова закончил карьеру. Главные факты об Анюкове Спорт, 16:38 Расписание прогулок для москвичей представят в виде интерактивной карты Общество, 16:24 Как поступить в европейскую бизнес-школу из топ-50 со стипендией РБК и Венский университет, 16:20 Минздрав назвал условие для тестирования новорожденных на коронавирус Общество, 16:19
Финансы ,  
0 

VTB Capital сократил четверть сотрудников в Лондоне

Инвестиционное подразделение группы ВТБ в Лондоне в прошлом году сократило 25% сотрудников. Компания ограничивает присутствие в Великобритании из-за Brexit и обострения отношений Лондона и Москвы
ВТБ VTBR ₽0,03569 +0,85% Купить
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Лондонский VTB Capital PLC, входящий в группу ВТБ, продолжил сокращать персонал, свидетельствует его отчетность за 2019 год. По итогам прошлого года VTB Capital сократил около 25% сотрудников — их численность уменьшилась с 206 до 159. Она снизится и в 2020 году, анонсируют в банке.

VTB Capital был центром, вокруг которого выстраивалась стратегия работы группы ВТБ на международном рынке, сказано в отчетности, но в 2018 году инвестбанку пришлось пересмотреть свою бизнес-модель, в том числе из-за ухудшения геополитической обстановки между Россией и Великобританией и роста неопределенности из-за выхода королевства из Евросоюза.

VTB Capital остается убыточным: в 2019 году инвестбанк показал убыток в размере $59,1 млн, годом ранее — в размере $63,9 млн. Активы VTB Capital в прошлом году сократились с $2,7 млрд до $2,12 млрд, капитал — с $696 млн до $630 млн.

Министр финансов Британии пообещал компаниям процветание после Brexit
Политика
<p>Канцлер казначейства Великобритании Саджид Джавид</p>

Группа ВТБ c 2018 года реструктурирует и сокращает персонал в лондонском подразделении в пользу другой «дочки» — VTB Europe, базирующейся во Франкфурте. VTB Europe был создан после объединения немецкого, французского и австрийского подразделений, банк специализируется на корпоративном кредитовании и инвестиционном банкинге, сказано на его сайте. В Германии также работает розничная платформа VTB Direktbank, занимающая привлечением депозитов.

В 2018 году лондонский VTB Capital продал свои активы другим структурам группы ВТБ: за тот год портфель кредитов лондонского подразделения сократился на 72%, до $870 млн, из-за продажи активов в Москву или Франкфурт. VTB Capital также решил сократить риск-аппетит на долговом рынке и рынке капитала. Новая роль лондонского банка в группе описывается в отчетности следующим образом: привлекать инвестиции в Россию, распространяя российские долговые продукты, содействовать в подготовке кредитных операций другим компаниям группы. В 2019 году, например, VTB Capital был одним из букраннеров IPO Headhunter.

ВТБ находится под секторальными санкциями США с 2014 года, до введения санкций в лондонском подразделении ВТБ работало более 500 человек.

Как ЕС будет строить отношения с Великобританией после Brexit
Мнение
Фото: Matt Dunham / AP

По итогам 2017 года в лондонском офисе работал 261 человек. О планах ВТБ по реорганизации бизнеса было объявлено еще два года назад. «Мы сокращаем людей, баланс, выводим оттуда капитал, но присутствие в любом случае закрывать не хотим», — говорил в интервью Bloomberg в 2018 году первый зампред банка Юрий Соловьев. Британское подразделение ВТБ отказывается от ведения кредитного бизнеса, поскольку не смогло привлечь местное фондирование, говорил банкир.

VTB Capital далеко не единственная компания, которой пришлось менять бизнес-модель из-за Brexit. Агентство Bloomberg составило список компаний, которые предупредили о сокращении прибыли, возможном перемещении штаб-квартир и необходимости сокращения расходов. Хотя никто так и не переехал, Brexit добавляет неопределенности, что мешает заключать сделки, указывало агентство. Впрочем, есть и те, кто выиграл благодаря выходу Британии из ЕС: это преимущественно британские компании, прибыль и выручка которых увеличивается благодаря слабеющему фунту стерлингов.

РБК направил запрос в ВТБ.

Автор: Павел Казарновский
Теги: ВТБ Капитал, Лондон
Материалы по теме
ВТБ зафиксировал рост трат россиян на авиабилеты в 1,5 раза
Общество
ВТБ предупредил о мошенничестве через объявления о работе
Финансы
Первого зампреда ВТБ госпитализировали с коронавирусом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter