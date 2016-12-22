ВТБ сократит капитал и свой штат в Лондоне перед Brexit

К концу следующего года в британском подразделении группы ВТБ будут работать 140 человек, а от нынешнего капитала останется только четверть. Причина таких изменений — неопределенность из-за выхода Великобритании из ЕС

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Российская банковская группа ВТБ планирует провести еще одно сокращение штата своего подразделения в Лондоне из-за опасений усугубления проблем на фоне Brexit. Об этом в интервью Bloomberg рассказал первый заместитель предправления банка Юрий Соловьев.

«Мы сокращаем людей, баланс, выводим оттуда капитал, но присутствие в любом случае закрывать не хотим», — заявил он, подчеркнув, что одной из причин является неопределенность, связанная с выходом Великобритании из Евросоюза.

К концу следующего года штат VTB Capital Plc сократится до 140 человек, от нынешнего капитала компании (примерно $1,4 млрд) останется примерно четверть. Совокупный объем капитала британского ВТБ сократится, поскольку банк переводит активы в Россию и во Франкфурт.

Еще в мае штат банка в Лондоне составлял 250 человек, однако после этого глава ВТБ Андрей Костин объявил о планах сократить треть своих сотрудников из-за того, что санкции осложнили ведение бизнеса в Великобритании. До введения ограничительных мер штат сотрудников ВТБ в Лондоне на своем пике насчитывал 500 человек.

Помимо этого, добавил Соловьев, британское подразделение ВТБ отказывается от ведения кредитного бизнеса, поскольку не смогло привлечь местное фондирование. Тем не менее банк продолжит работать в области инфраструктурного финансирования, проводить операции по слиянию и поглощению и продаже инструментов с фиксированной доходностью и акций.

В ходе Санкт-Петербургского международного экономического форума, который прошел в конце мая, Костин отметил, что одновременно с сокращением штата сотрудников в Лондоне банк планирует нарастить свое присутствие в Германии.

В начале сентября группа ВТБ объявила о продаже своего подразделения в Нью-Йорке — VTB Capital Inc. Это был единственный бизнес российской банковской группы в США. Он работал там с 2012 года. Решение было принято «с учетом текущей геополитической ситуации».

В настоящее время у ВТБ есть работающие «дочки» в Сингапуре, Гонконге, Софии, Цуге, Франкфурте-на Майне. Головной офис компании располагается в Москве.

С 2014 года группа находится под секторальными американскими санкциями. С весны 2018 года под ограничения попал и лично Костин.