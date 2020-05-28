Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Несмотря на сложности с экспортом из-за коронавируса, российские банки в апреле снизили запасы золота на 4,6 тонны — больше, чем в марте. С начала года продано почти 17 т. Проблема с вывозом за рубеж решилась за счет спецрейсов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками. В апреле вложения кредитных организаций в драгоценные металлы сократились на 6,1%, до 296,6 млрд руб., следует из статистики Банка России. В пересчете запасы банков снизились на 4,6 т, до 73,4 т, оценивает аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Это на 15% больше, чем было продано в марте. Продолжающееся уменьшение запасов в банках зафиксировали и в рейтинговом агентстве НКР.

Кредитные организации сокращают запасы золота на протяжении уже шести месяцев, с ноября прошлого года, показывает статистика ЦБ. Их вложения в драгоценные металлы в денежном выражении увеличились только в марте, в основном из-за заметного роста стоимости золота, писал РБК. Но в пересчете на золото запасы сокращались непрерывно: с начала года с баланса банков ушло около 16,82 т.

«Снижение объема золота на балансе российских банков связано с высоким спросом на него, в том числе на мировом рынке. Цены на этот металл в начале 2020 года заметно выросли, особенно в рублевом эквиваленте», — пояснил управляющий директор НКР Станислав Волков.

В апреле значительный объем продаж золота пришелся на Сбербанк, отмечает Осадчий. По его оценкам, банк реализовал 37,7% своих запасов, или 5,5 т драгметалла.