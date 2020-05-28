Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 71,06 (-0,08) Quote, 27 мая, 14:59
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 77,91 (+0,12) Quote, 27 мая, 14:59
Грызлов заявил о срыве Киевом переговоров по Донбассу Политика, 00:18 Меркель назвала условие снятия санкций с России Политика, 00:08 Taycan: первый в истории Porsche электрический суперкар РБК и Porsche, 00:06 Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии Финансы, 00:00 В Совфеде обвинения США по Ливии назвали глупостью Политика, 27 мая, 23:58 В США от коронавируса умерли более 100 тыс. человек Общество, 27 мая, 23:46 В США из-за погоды отложили первый частный пилотируемый запуск в космос Технологии и медиа, 27 мая, 23:25 «Полюс» сообщил о повреждениях в палаточном лагере для вахтовиков с COVID Общество, 27 мая, 23:24 Порошенко вызвали на допрос по делу о прослушке его разговора с Байденом Политика, 27 мая, 22:57 В Москве задержали адвоката из ОПГ по делу на 250 млн руб. Общество, 27 мая, 22:46 Почему «зумеры» не похожи на «бумеров» и других предшественников Совместный проект, 27 мая, 22:40 Сотрудники Тинькофф Банка останутся на удаленной работе до 1 августа Финансы, 27 мая, 22:37 Приготовления к запуску пилотируемого космического корабля Маска. Видео Общество, 27 мая, 22:22 В Москве выдали первые разрешения на дистанционную торговлю лекарствами Общество, 27 мая, 22:18
Антикризисные меры ,  
0 

Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Несмотря на сложности с экспортом из-за коронавируса, российские банки в апреле снизили запасы золота на 4,6 тонны — больше, чем в марте. С начала года продано почти 17 т. Проблема с вывозом за рубеж решилась за счет спецрейсов
Золото GOLD $1 700,3 -0,78%
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками. В апреле вложения кредитных организаций в драгоценные металлы сократились на 6,1%, до 296,6 млрд руб., следует из статистики Банка России. В пересчете запасы банков снизились на 4,6 т, до 73,4 т, оценивает аналитик банка БКФ Максим Осадчий. Это на 15% больше, чем было продано в марте. Продолжающееся уменьшение запасов в банках зафиксировали и в рейтинговом агентстве НКР.

Кредитные организации сокращают запасы золота на протяжении уже шести месяцев, с ноября прошлого года, показывает статистика ЦБ. Их вложения в драгоценные металлы в денежном выражении увеличились только в марте, в основном из-за заметного роста стоимости золота, писал РБК. Но в пересчете на золото запасы сокращались непрерывно: с начала года с баланса банков ушло около 16,82 т.

«Снижение объема золота на балансе российских банков связано с высоким спросом на него, в том числе на мировом рынке. Цены на этот металл в начале 2020 года заметно выросли, особенно в рублевом эквиваленте», — пояснил управляющий директор НКР Станислав Волков.

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота
Финансы
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В апреле значительный объем продаж золота пришелся на Сбербанк, отмечает Осадчий. По его оценкам, банк реализовал 37,7% своих запасов, или 5,5 т драгметалла.

Как пандемия усложнила поставки золота

Банк России с 1 апреля приостановил покупку золота на внутреннем рынке. До этого сделки совершались для пополнения резервов регулятора, основными продавцами обычно выступали банки.

ЦБ объявил о прекращении покупок золота в резервы
Финансы
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В настоящее время у банков остался только один канал продажи золота — экспортный, но и он оказался под угрозой, обратила внимание Национальная финансовая ассоциация (НФА). Из-за пандемии COVID-19 Россия остановила регулярные международные пассажирские рейсы и чартеры, и нехватка грузовых бортов ударила по экспорту драгметалла.

«Банки говорят о том, что из-за транспортных, логистических проблем тяжелее вывозить золото, но тем не менее пока экспорт продолжался», — прокомментировала жалобы участников рынка глава ЦБ Эльвира Набиуллина (цитата по Reuters). Она допускала поддержку игроков со стороны Банка России, в частности создание дополнительных хранилищ для золота.

В ЦБ не ответили на вопрос РБК, предоставляли ли в итоге такие хранилища коммерческим банкам. Его представитель пояснил, что регулятор не комментирует операции с резервными активами.

РБК направил запросы в Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Открытие» и Совкомбанк, которые специализируются на операциях с золотом. В «Открытии» и Совкомбанке подтвердили, что в начале апреля у них возникли сложности с поставками драгметалла за рубеж, но потом ситуация улучшилась. В ВТБ проблем с экспортом золота не наблюдали.

Как банкам удалось продать столько золота

Сокращение запасов золота на балансах банков означает, что металл был доставлен контрагенту, а не просто перемещен в хранилище до тех пор, пока не появится возможность транспортировки.

«При заключении сделки с иностранным партнером по продаже ему золота банк сразу прорабатывает логистику по доставке груза на экспорт, и сделка заключается уже с учетом транспортировки к определенной дате. С баланса золото уходит только в момент передачи металла покупателю», — пояснила руководитель департамента по операциям с драгоценными металлами Совкомбанка Елена Магера. Пока золото не принято контрагентом, оно учитывается не «в хранилище», а «в пути», отметил вице-президент банка «Открытие» Алексей Зайцев.

Проблему с экспортными поставками драгметалла помог решить Минтранс, рассказал РБК президент НФА Василий Заблоцкий. По его словам, ассоциация договорилась с ведомством о запуске чартерных авиаперевозок ценных грузов частными или грузовыми бортами, а также об использовании пассажирских лайнеров для таких целей.

«Грузовые чартерные рейсы начали работать с середины апреля 2020 года. Чартерные сборные рейсы отправляются по мере необходимости и наличия контрактов на поставку. Кроме того, постепенно иностранные пассажирские авиакомпании переоборудуют часть самолетов для перевозки грузов. Таким образом, в части логистики экспорта проблемы банков были решены», — пояснил он.

Президент НФА добавил, что у кредитных организаций не возникло потребности в дополнительных хранилищах для золота. В ВТБ, «Открытии» и Совкомбанке подтвердили, что сложностей с хранением металла в России не возникло.

Кризис с поставками изменил правила вывоза золота

Экспорт из России в основном осуществлялся через банки, писал РБК. Золотодобытчики ранее получали только разовые лицензии на поставки драгметалла за рубеж, привязанные к конкретным контрактам.

В апреле эта проблема была решена: премьер Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче генеральных лицензий на экспорт аффинированного золота и серебра в виде слитков. Таким образом, золотодобытчики и аффинажные заводы уравнялись в экспортных правах с банками.

Автор: Юлия Кошкина
Теги: банки, золото
Материалы по теме
Основатель хедж-фонда предупредил о возможном запрете владения золотом
Финансы
Цена золота подскочила до уровня 2012 года
Финансы
Один из крупнейших производителей золота продал последний актив в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter