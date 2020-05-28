Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии

Как пандемия усложнила поставки золота
Банк России с 1 апреля приостановил покупку золота на внутреннем рынке. До этого сделки совершались для пополнения резервов регулятора, основными продавцами обычно выступали банки.
В настоящее время у банков остался только один канал продажи золота — экспортный, но и он оказался под угрозой, обратила внимание Национальная финансовая ассоциация (НФА). Из-за пандемии COVID-19 Россия остановила регулярные международные пассажирские рейсы и чартеры, и нехватка грузовых бортов ударила по экспорту драгметалла.
«Банки говорят о том, что из-за транспортных, логистических проблем тяжелее вывозить золото, но тем не менее пока экспорт продолжался», — прокомментировала жалобы участников рынка глава ЦБ Эльвира Набиуллина (цитата по Reuters). Она допускала поддержку игроков со стороны Банка России, в частности создание дополнительных хранилищ для золота.
В ЦБ не ответили на вопрос РБК, предоставляли ли в итоге такие хранилища коммерческим банкам. Его представитель пояснил, что регулятор не комментирует операции с резервными активами.
РБК направил запросы в Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, «Открытие» и Совкомбанк, которые специализируются на операциях с золотом. В «Открытии» и Совкомбанке подтвердили, что в начале апреля у них возникли сложности с поставками драгметалла за рубеж, но потом ситуация улучшилась. В ВТБ проблем с экспортом золота не наблюдали.
Как банкам удалось продать столько золота
Сокращение запасов золота на балансах банков означает, что металл был доставлен контрагенту, а не просто перемещен в хранилище до тех пор, пока не появится возможность транспортировки.
«При заключении сделки с иностранным партнером по продаже ему золота банк сразу прорабатывает логистику по доставке груза на экспорт, и сделка заключается уже с учетом транспортировки к определенной дате. С баланса золото уходит только в момент передачи металла покупателю», — пояснила руководитель департамента по операциям с драгоценными металлами Совкомбанка Елена Магера. Пока золото не принято контрагентом, оно учитывается не «в хранилище», а «в пути», отметил вице-президент банка «Открытие» Алексей Зайцев.
Проблему с экспортными поставками драгметалла помог решить Минтранс, рассказал РБК президент НФА Василий Заблоцкий. По его словам, ассоциация договорилась с ведомством о запуске чартерных авиаперевозок ценных грузов частными или грузовыми бортами, а также об использовании пассажирских лайнеров для таких целей.
«Грузовые чартерные рейсы начали работать с середины апреля 2020 года. Чартерные сборные рейсы отправляются по мере необходимости и наличия контрактов на поставку. Кроме того, постепенно иностранные пассажирские авиакомпании переоборудуют часть самолетов для перевозки грузов. Таким образом, в части логистики экспорта проблемы банков были решены», — пояснил он.
Президент НФА добавил, что у кредитных организаций не возникло потребности в дополнительных хранилищах для золота. В ВТБ, «Открытии» и Совкомбанке подтвердили, что сложностей с хранением металла в России не возникло.
Кризис с поставками изменил правила вывоза золота
Экспорт из России в основном осуществлялся через банки, писал РБК. Золотодобытчики ранее получали только разовые лицензии на поставки драгметалла за рубеж, привязанные к конкретным контрактам.
В апреле эта проблема была решена: премьер Михаил Мишустин подписал постановление о выдаче генеральных лицензий на экспорт аффинированного золота и серебра в виде слитков. Таким образом, золотодобытчики и аффинажные заводы уравнялись в экспортных правах с банками.