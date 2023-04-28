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Финансы ,  
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Набиуллина объяснила суть «тюнинга» валютных ограничений

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина: «тюнинг» валютных ограничений коснется юридических лиц
Анонсированный ЦБ «тюнинг» валютных ограничений не является выраженным ослаблением или ужесточением правил. Он коснется юридических лиц, которые проводят внешнеэкономическую деятельность
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Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Артём Кудрявцев / пресс-служба Банка России)

Банк России может провести «тюнинг» валютных ограничений для юридических лиц и учесть просьбы бизнеса. Об этом сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

«Речь не идет выраженно об ослаблении или ужесточении, речь идет прежде всего о «тюнинге» валютных ограничений для юридических лиц. Просто к нам обращаются разные компании, говорят о своих особенностях при проведении внешнеэкономической деятельности, и мы это готовы учитывать и можем учитывать при уточнении некоторых валютных ограничений, которые существуют», — сказал Набиуллина, отвечая на вопрос РБК. Она подчеркнула, что задача ЦБ — не допускать того, чтобы валютные ограничения сильно затрудняли внешнеэкономическую деятельность.

«Тюнинг» валютных ограничений глава ЦБ анонсировала в середине апреля. «Мы ослабление проводили, сейчас никаких дополнительных больших мер здесь не предполагается в валютных ограничениях. Может быть, какой-то тюнинг, некоторые поправки. Но в целом мы считаем, что эта система более-менее стабилизировалась», — говорила она.

ЦБ в марте 2022 года после ввода западных санкций из-за начала специальной военной операции России на Украине ограничил оборот наличной валюты в стране. Среди мер для физических и юридических лиц — ограничения выдачи наличной валюты с действующих вкладов, ограничение суммы переводов валюты за границу другим россиянам (изначально лимит составлял $5 тыс. в месяц, но в июле был увеличен до $1 млн), запрет переводов в недружественные страны, запрет на вывоз юридическими и физическими лицами наличной валюты из России в размере более $10 тыс. и др. Также в марте 2022 года президент России Владимир Путин наделил ЦБ правом выдавать разрешения участникам внешнеэкономической деятельности на операции с валютой. В ноябре 2022 года ЦБ пояснил, что вывозить за границу наличную валюту в размере более $10 тыс. или в эквиваленте в другой иностранной валюте могут уполномоченные банки и госкорпорация ВЭБ.РФ. Однако для вывоза подлежат изъятые из обращения или объявленные к изъятию из обращения денежные знаки для их обмена.

В марте 2022 года США и Евросоюз запретили ввоз в Россию наличных долларов и евро. Также золотовалютные резервы России на сумму около $300 млрд оказались заморожены.

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Набиуллин Валюта санкции
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Эльвира Набиуллина

экономист, председатель Центробанка

29 октября 1963 года
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