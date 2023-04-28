В России запретят торговлю акциями оборонных компаний Запада

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что акции оборонных компаний из «недружественных стран» будут подвергнуты делистингу, однако пока не решен вопрос с тем, как будут выходить из акции те, кто уже приобрел их

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В России будет запрещена торговля акциями оборонных компаний из «недружественных» стран, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров банка. Трансляция шла на YouTube.

«Предполагается, что торговля ими не будет происходить, видимо, это повлечет делистинг, и конечно, один из вопросов, которые требуется в связи с этим решить, как те люди, которые купили эти бумаги, потому что были разрешения, смогут из них выходить», — сказала она. По ее словам, этот вопрос будет дорабатываться.

На Мосбирже шла торговля акциями таких компаний, как американских Lockheed Martin (последние данные торгов относятся к 25 февраля 2022 года), Boeing (последние данные торгов от той же даты), Raytheon (последние данные торгов за 24 февраля прошлого года) и др. Акции этих компаний также торгуются на Санкт-Петербургской бирже.

С января этого года Центробанк запретил неквалифицированным инвесторам покупать через российских брокеров иностранные ценные бумаги, выпущенные эмитентами из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле превысит 15%.

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