В России запретят торговлю акциями оборонных компаний Запада
В России будет запрещена торговля акциями оборонных компаний из «недружественных» стран, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров банка. Трансляция шла на YouTube.
«Предполагается, что торговля ими не будет происходить, видимо, это повлечет делистинг, и конечно, один из вопросов, которые требуется в связи с этим решить, как те люди, которые купили эти бумаги, потому что были разрешения, смогут из них выходить», — сказала она. По ее словам, этот вопрос будет дорабатываться.
На Мосбирже шла торговля акциями таких компаний, как американских Lockheed Martin (последние данные торгов относятся к 25 февраля 2022 года), Boeing (последние данные торгов от той же даты), Raytheon (последние данные торгов за 24 февраля прошлого года) и др. Акции этих компаний также торгуются на Санкт-Петербургской бирже.
С января этого года Центробанк запретил неквалифицированным инвесторам покупать через российских брокеров иностранные ценные бумаги, выпущенные эмитентами из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле превысит 15%.
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