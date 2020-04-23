Власти связали падение платежей за ЖКХ с неумением пользоваться сервисами

Жители некоторых российских регионов не умеют пользоваться электронными сервисами для оплаты жилищно-коммунальных услуг, в связи с чем в апреле собираемость платежей упала. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24». Трансляция доступна на Youtube.

В марте услуги ЖКХ оплатили 92% россиян, а в апреле собираемость составила 67%, указал Хуснуллин.

«Это не значит, что люди не хотят платить, они просто находятся на самоизоляции», — пояснил вице-премьер. Многие россияне не могут выполнить платеж при помощи телефона, ограничения из-за коронавируса могут стать стимулом для внедрения новых технологий оплаты, отметил Хуснуллин.

Что касается увеличения тарифов, в правительстве на данный момент этот вопрос не обсуждается, добавил вице-премьер.