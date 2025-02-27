Россияне начали перекладывать деньги с коротких вкладов на длинные

С начала года доля депозитов сроком на год выросла с 10,8 до 13,7%, оценил сервис «Финуслуги». Не все банки видят эту тенденцию прямо сейчас, но ряд из них ожидает ее в будущем, так как клиенты захотят зафиксировать высокие ставки

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

В январе—феврале россияне стали активнее открывать вклады на более длительные сроки — от года и выше, следует из данных платформы «Финуслуги» Московской биржи, представленных на конференции «Финансовый рынок. Итоги и новые ориентиры».

На 23 февраля доля самых популярных депозитов — на срок шесть месяцев — составила 54% от общего объема размещений, сократившись с начала года на 1,5 п.п. Доля вкладов сроком три месяца за тот же период упала на 1,3 п.п., до 25,2%, а депозитов длиной один месяц — на 1,4 п.п., до 3,1% от общего объема. При этом на годовые вклады стало приходиться 13,7% размещенных средств, что на 3 п.п. выше уровня начала года. «Финуслуги» также зафиксировали незначительный прирост доли депозитов на более длинные сроки.

Такое перераспределение — из коротких вкладов в длинные — наблюдается не только в денежном, но и в количественном выражении: доля полугодовых депозитов с начала года упала на 2,5 п.п. (до 50,2%), а трехмесячных — на 2,2 п.п. (до 25,5%). Если раньше вклады сроком от одного года занимали около 15% от общего числа, то сейчас составляют около 18%.

«Можно достаточно уверенно утверждать, что люди пытаются зафиксировать ставку на подольше», — прокомментировал данные руководитель инвестиционных продуктов маркетплейса «Финуслуги» Глеб Юченков.

В декабре Банк России вопреки ожиданиям рынка не стал повышать ключевую ставку, но сохранил ее на рекордном уровне — 21% годовых. В феврале регулятор тоже оставил показатель неизменным. Это привело к коррекции доходностей на рынке сберегательных продуктов. Средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 банков после пика в 22,3% в середине декабря ко второй декаде февраля опустилась до 21,1%, следует из данных ЦБ.

Какую картину видят банки

Опрошенные РБК банки пока не фиксируют единой тенденции на рынке розничных депозитов, но некоторые из них видят увеличение популярности годовых и девятимесячных депозитов вместо более коротких:

«Наблюдаем с февраля небольшой переток в доле вкладов на годовые вклады. Рост доли депозитов на вклады сроком от одного года незначительный и составляет порядка 1–2%», — отмечает директор по сберегательным продуктам МТС-банка Евгений Вяткин. «Новые деньги», по его словам, в основном поступают на депозиты сроком до шести месяцев.

«В Почта Банке с начала года фиксируется переток средств клиентов из трехмесячных вкладов в депозиты на срок шесть и девять месяцев. При этом доля вкладов на девять месяцев выросла практически до 30% в общем портфеле пассивов», — сообщил представитель кредитной организации. Там не прокомментировали, как изменился спрос на вклады от одного года.

«Благодаря тому, что второе заседание подряд сохраняется ключевая ставка, остановлен рост ставок по депозитам в банках, в каких-то случаях наблюдается даже их снижение. Такая ситуация на финансовом рынке дает вкладчикам и инвесторам сигнал о том, что сейчас лучшее время для того, чтобы зафиксировать высокую ставку по вкладам, разместив средства на длительный срок. Именно эту тенденцию мы уже начинаем наблюдать на рынке, в перспективе такое финансовое поведение станет еще более характерно выражено», — отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

«С начала года доля вкладов сроком от одного года увеличилась лишь на 0,4 п.п., остатки на таких депозитах выросли только на 5%», — сообщил представитель ВТБ. По его словам, сейчас рынок ориентирован на короткие депозитные продукты сроком три и шесть месяцев.

«На данный момент мы не наблюдаем такой тенденции, подавляющее большинство как старых, так и новых средств размещается на краткосрочных вкладах. Также не наблюдаем роста остатков на вкладах с длительным сроком действия», — сказал представитель Т-банка.

Переток средств клиента на годовые депозиты также не зафиксировали в Абсолют Банке. «Срок депозита пока еще не является главным критерием при выборе депозита. Прежде всего клиенты смотрят на величину процентной ставки. Наиболее привлекательные ставки в нашем банке действуют по вкладам на три—шесть месяцев, ставки на один год ниже на 2–3 п.п.», — говорит директор департамента розничных продуктов кредитной организации Виталий Костюкевич.

В Т-банке и Абсолют Банке при этом допускают, что тренд на рост доли длинных вкладов может усилиться в ближайшие месяцы.

Что о предпочтениях вкладчиков говорят аналитики

По данным Банка России, на 1 января 2025 года россияне держали на банковских депозитах 40,44 трлн руб. Вклады сроком от одного года занимали 19,6% от этой суммы, или 7,94 трлн руб. За прошлый год объем таких депозитов увеличился на 4% против спада на 3% в 2023-м. Последний раз номинальное увеличение объема длинных депозитов наблюдалось в 2019 году. Тем не менее их доля в общем объеме депозитов падает — за год она снизилась более чем на 6 п.п.

Скорее всего, ставки по депозитам находятся вблизи своих максимальных значений в текущем цикле ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), и это может привести к изменению структуры срочности вкладов, полагает главный аналитик Совкомбанка Анна Землянова.

«Мы ожидаем, что Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых длительное время, а по мере устойчивого замедления инфляции регулятор может перейти к смягчению политики в конце 2025 года. Стоимость фондирования также постепенно возвращается к своим нормальным значениям. Как следствие, ставки по депозитам, вероятно, продолжат снижаться. В этих условиях население будет стремиться зафиксировать высокую доходность по депозиту на длинный срок, поэтому тенденция перетока средств в длинные вклады, скорее всего, будет усиливаться», — говорит эксперт.

Данные об увеличении доли длинных вкладов могут не полностью отражать существующую ситуацию со сбережениями россиян, считает управляющий директор АКРА Валерий Пивень. Он поясняет, что сервис «Финуслуги» как маркетплейс может работать с определенными видами продуктов, а значит, не покрывать весь спектр банковских предложений по депозитам.

«Радикального изменения структуры срочности в масштабах системы мы не наблюдаем. Напротив, снижение ожиданий дальнейшего ужесточения ДКП будет подталкивать банки снижать именно длинное привлечение, чтобы избежать фиксации высоких ставок на длительный срок», — указывает собеседник РБК.

«В случае устойчивой тенденции вполне допускаем рост доли длинных вкладов, однако и ставки по таким вкладам начнут более динамично снижаться относительно вкладов срочностью до шести месяцев включительно», — замечает Вяткин.

Длинные вклады исторически были непопулярны у россиян, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Он напоминает, что в 2024 году в условиях растущей ключевой ставки клиенты предпочитали размещать средства на короткие сроки и перекладывать их под более высокую ставку.

«В случае длительной стабилизации ключевой ставки либо смягчения денежно-кредитной политики вполне можно ожидать некоторого роста спроса на длинные вклады, впрочем, с высокой вероятностью вкладчики просто будут переходить из коротких вкладов на годовые, доля же вкладов свыше одного года останется невысокой», — рассуждает эксперт.