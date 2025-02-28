Bloomberg узнал о поиске иностранцами лазеек для инвестиций в Россию

Иностранные инвесторы на фоне бума на российском рынке и сообщений о возможном снятии санкций вновь начали активно интересоваться российскими ценными бумагами

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Иностранные инвесторы ищут обходные пути для приобретения ценных бумаг российских компаний на фоне слухов о повторном открытии для финансовых операций рынок России через несколько недель для международного рынка, пишет Bloomberg.

Для этого заинтересованные лица скупают акции Rusal на гонконгской бирже, в результате чего стоимость ценных бумаг подскочила в феврале на 75%. Акции австрийского Raiffeisen Bank International (RBI) с российским дочерним предприятием выросли в этом году на 35% на венской бирже, а акции венгерского OTP Bank Nyrt, остающегося на российском рынке, прибавили в цене с начала года на 11%.

Волну спроса на ценные бумаги российских компаний или зарубежных, но ведущих бизнес в России, образовали хедж-фонды и частные инвесторы, рассказал агентству юрист по ценным бумагам Григорий Мариничев, партнер нью-йоркской Morgan, Lewis & Bockius. «Они хотят быть первыми в этой торговле. Но на данный момент мы не можем им ничего сказать, кроме того, чтобы они следили за новостями», — объяснил юрист.

Кроме того, отмечает агентство, положительную динамику показывают и торги на российских фондовых биржах, а рубль с начала года вырос на 15% по отношению к доллару.

Как пишет Bloomberg, многие инвесторы предостерегают клиентов от чрезмерных ожиданий насчет российских активов, поскольку совсем не ясны детали ослаблений санкций США, особенно учитывая, что некоторые ограничения закреплены в законодательстве и потребуется одобрение конгресса. Кроме того, остаются европейские санкции.

«Потребуются годы, чтобы Россия снова стала привлекательной для инвестиций. Но сейчас людям сложно найти хорошие идеи [для вложений], и возможное мирное соглашение создает очевидные возможности», — уверен бывший стратег московского офиса швейцарского барка Credit Suisse Александр Коляндр.

Президент США Дональд Трамп не исключал снятия санкций с России по мере урегулирования конфликта на Украине. В то же время он отмечал, что пока время для этого не пришло.

Московская биржа 12 февраля зафиксировала рекорд по объему торгов на рынке акций с марта 2022 года, вскоре после телефонного разговора президентов России и США. А на вечерней сессии 12 февраля и утренней сессии 13 февраля были установлены рекорды за всю историю.