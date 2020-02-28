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Секретарь ПСБ заявил об уклонении Ананьева от управления банком

Дмитрий Ананьев, будучи главой Промсвязьбанка, не участвовал в заседаниях правления и не голосовал на них, пачки протоколов подписывались им в конце года, но все делалось с его согласия, рассказал на суде секретарь правления ПСБ
Дмитрий Ананьев (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Директор по корпоративному управлению и секретарь правления Промсвязьбанка Дмитрий Болгов рассказал на вчерашнем заседании в Арбитражном суде, что экс-совладелец банка Дмитрий Ананьев, когда занимал должность предправления банка, уклонялся от формального управления им, передает корреспондент РБК. Болгов давал показания как свидетель по делу об иске ПСБ к бывшим собственникам кредитной организации на 282 млрд руб.

ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка, принадлежавшего братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, 15 декабря 2017 года. По итогам первого полугодия 2017 года ПСБ занимал десятое место в банковской системе с 1,2 трлн руб. активов. После санации банк сделали опорным для оборонного сектора, а новые собственники стали оспаривать сделки, проводившиеся до оздоровления. В итоге Ананьевым и бывшим топ-менеджерам был предъявлен иск, а затем против братьев завели уголовное дело.

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Как рассказал Болгов, после того как Дмитрий Ананьев стал председателем правления Промсвязьбанка в 2016 году, в банке сложилась практика, при которой заочные голосования правления стали «очень распространены» и «только пять или шесть» заседаний правления в 2017 году прошли очно. «Председатель правления вообще уклонился от ответственности за участие в правлении в каком-то виде, он не согласовывал повестки, не голосовал. Он уклонялся от оформления работы правления вообще с момента своего избрания на должность в 2016 году», — сказал Болгов.

Работу органа управления банка Болгов описал следующим образом: «Я собирал заявки, ко мне обращались коллеги, члены правления. Говорили: «Есть такой вопрос, вот материалы, нам нужно решение правления». Если у меня скапливалось несколько вопросов, я организовывал проведение голосования. Если поступали просьбы типа «ой, нам нужно срочно», тогда принималось решение о проведении заседания».

Болгов добавил, что Ананьев не голосовал и не отвечал на сообщения, а остальные члены правления отвечали на вопросы по электронной почте. Например, по словам Болгова, сообщение «ок» от них считалось ответом на несколько вопросов в повестке правления. Свидетель сказал, что у него было «убеждение» в том, что «все вопросы выносились с его [Ананьева] ведома». В пример он привел случай в августе, когда на заседании правления было принято решение о создании кредитного комитета по малому и среднему бизнесу. «Через какое-то время Дмитрий Ананьев узнал об этом, и оказалось, что руководитель, который вынес этот вопрос, не согласовал его с Дмитрием Ананьевым. Был большой скандал. Вопрос был аннулирован», — сказал Болгов.

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Сами протоколы заседаний правления передавались на подпись Дмитрию Ананьеву через его приемную в конце года. «В декабре 2017 года я передал в приемную председателя правления всю пачку протоколов за 2017 год и через несколько дней получил их обратно уже подписанными», — сказал Болгов.

«Правильно ли я все слышал, что до декабря 2017 года протоколы не существовали де-юре?» — спросил защитник бывшего зампреда правления ПСБ Владимира Мамакина Юлий Тай. «Протоколы существовали, решения были приняты, но они не были подписаны», — сказал Болгов. По его словам, он не передавал документы в приемную по одному, потому что они там часто терялись. Потерять пачку сложнее, сказал Болгов.

Отвечая на вопрос адвоката ПСБ Сергея Завьялова о том, почему заседания проводились в заочной форме, Болгов предположил, что, «возможно, это связано с тем, что в банке в тот момент присутствовал представитель ЦБ, который участвовал в очных заседаниях». Но на вопрос Мамакина, на скольких очных заседаниях был представитель ЦБ, секретарь правления не ответил.

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Почему важен допрос

Допрос свидетеля связан с одним из эпизодов с еврооблигациями из иска об ущербе на 282 млрд руб. Летом 2017 года совет директоров Промсвязьбанка решил до 31 декабря 2017 года привлечь от PSB Finance S. A. бессрочный субординированный кредит, писали «Ведомости» со ссылкой на иск банка к бывшим собственникам и менеджерам (сейчас ПСБ — опорный банк для оборонного сектора). В июле банк получил $500 млн, а уже в августе правление банка решило потратить такую же сумму на выкуп еврооблигаций PSB Finance S. A. и SCI Finance. В иске ПСБ утверждает, что решение о выкупе правление приняло единогласно — его поддержали Дмитрий Ананьев, его зампреды Татьяна Волошкина, Владимир Мамакин, Андрей Жупанов, Алексей Иодко и Владимир Шаталов.

Промсвязьбанк с августа по декабрь выкупил еврооблигации PSB Finance S.A. на 28,23 млрд руб. Затем без одобрения правления банк выкупил бонды PSB Finance S. A. еще на 15,58 млрд руб., писала газета.

По версии Промсвязьбанка, руководство знало о том, что Центральный банк предписал ПСБ доформировать резервы на не менее чем 75,8 млрд руб. Это могло привести к введению временной администрации, созданию резервов и нарушению нормативов. Соответственно, суборды PSB Finance были бы списаны. В случае прекращения обязательств по субордам деньги остались бы в банке, но из-за проведенных сделок средства были выведены из банка, а взамен он получил облигации с высоким риском списания, писал ПСБ в иске.

Уже на судебных заседаниях выяснилось, что существует несколько версий протокола августовского заседания и стороны не могут прийти к соглашению, какая из копий является подлинной. «В деле сейчас четыре копии протокола заседания правления, абсолютно противоречащих друг другу, потому что там появляются новые пункты, новые лица», — сказал на суде 28 февраля адвокат Дмитрия Ананьева Сергей Ковалев. Оригинал находится у следователя Следственного комитета, который, несмотря на запрос суда, не прислал его.

Защитник Мамакина указал, что за два дня до заседания правления по выкупу еврооблигаций — 9 августа 2017 года — уже было принято решение об отстранении Мамакина от работы. Ковалев также спросил Болгова, выражал ли Дмитрий Ананьев свое согласие с тем, чтобы вопрос по выкупу еврооблигаций рассматривался на заседании 11 августа. Свидетель вновь привел пример с комитетом по МСБ, «который говорит о том, что Дмитрий Ананьев был в курсе».

«Когда вы вносили эти вопросы на голосование, никакого волеизъявления Дмитрия Ананьева у вас не было?» — спросил адвокат бывшего совладельца ПСБ. «Такова была практика, что он не принимал участия в техническом оформлении заседаний правления», — ответил Болгов.

Автор: Павел Казарновский
Теги: Промсвязьбанк, Дмитрий Ананьев
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