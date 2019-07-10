Плохое управление снизило рейтинги для трети российских банков

Для банков из СНГ характерен риск плохого корпоративного управления, считают в Moody's. Особо остро стоит проблема в России, где эксперты выделяют риски зависимости банков от единственного акционера и кредитования связанных сторон

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Некачественное корпоративное управление в российских банках негативно влияет на их кредитные рейтинги, сообщила младший вице-президент Moody's Светлана Павлова на банковской конференции рейтингового агентства.

Агентство при присвоении кредитных рейтингов банкам в странах СНГ для 18 из 101 банка делает поправку в сторону снижения из-за рисков, связанных с качеством корпоративного управления. 16 из этих 18 банков работают в России. Moody's рейтингует около 50 российских банков (80% банковской системы России по активам), и на рейтинги почти трети этих банков негативно влияет качество корпоративного управления, уточнила РБК Павлова.

Для российских банков некачественное управление — это наиболее актуальный риск в сравнении с зарубежными кредитными организациями, рассказала она. В среднем в мире влияние такого риска на кредитный рейтинг фиксируется в 8% случаев, в СНГ — в 18%, а в России — примерно в 30%.

Риски ключевой персоны

У российской банковской системы есть и другая особенность. Если во всем мире в подавляющем большинстве случав негативная корректировка рейтинга при некачественном управлении происходит из-за ошибок менеджмента, выбора неправильных стратегии или бизнес-плана, то в России более чем в 50% случаев речь идет о высоких рисках зависимости от ключевой персоны либо кредитования связанных сторон.