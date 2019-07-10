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Финансы ,  
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Плохое управление снизило рейтинги для трети российских банков
Для банков из СНГ характерен риск плохого корпоративного управления, считают в Moody's. Особо остро стоит проблема в России, где эксперты выделяют риски зависимости банков от единственного акционера и кредитования связанных сторон
Фото: Krisztian Bocsi / Bloomberg

Некачественное корпоративное управление в российских банках негативно влияет на их кредитные рейтинги, сообщила младший вице-президент Moody's Светлана Павлова на банковской конференции рейтингового агентства.

Агентство при присвоении кредитных рейтингов банкам в странах СНГ для 18 из 101 банка делает поправку в сторону снижения из-за рисков, связанных с качеством корпоративного управления. 16 из этих 18 банков работают в России. Moody's рейтингует около 50 российских банков (80% банковской системы России по активам), и на рейтинги почти трети этих банков негативно влияет качество корпоративного управления, уточнила РБК Павлова.

Для российских банков некачественное управление — это наиболее актуальный риск в сравнении с зарубежными кредитными организациями, рассказала она. В среднем в мире влияние такого риска на кредитный рейтинг фиксируется в 8% случаев, в СНГ — в 18%, а в России — примерно в 30%.

Риски ключевой персоны

У российской банковской системы есть и другая особенность. Если во всем мире в подавляющем большинстве случав негативная корректировка рейтинга при некачественном управлении происходит из-за ошибок менеджмента, выбора неправильных стратегии или бизнес-плана, то в России более чем в 50% случаев речь идет о высоких рисках зависимости от ключевой персоны либо кредитования связанных сторон.

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«Риск ключевой персоны — это риск существенной зависимости бизнеса банка от некоего ключевого человека. Как правило, в наших реалиях этим ключевым человеком является основной акционер банка», — объясняла Павлова. Более того, такие риски взаимосвязаны. Например, в банках, рейтинги которых были скорректированы из-за риска зависимости от ключевой персоны, в среднем на займы аффилированным сторонам приходится 20% от портфеля, когда по системе — 5%.

«В хорошие времена этот основной акционер генерирует банку бизнес, приводит клиентов, решает какие-то вопросы. Если вдруг у этого ключевого акционера по каким-то причинам наступают плохие времена, то он, к сожалению, начинает генерировать для банка проблемы, в том числе связанные с кредитованием связанных сторон», — отметила аналитик.

То, что в неудачные времена наличие ключевой персоны в российских реалиях несет и другие риски для банка, подтверждается мотивами, которые ЦБ приводил при отзыве лицензии у российских банков в 2018–2019 годах. За этот период регулятор отозвал лицензии у 60 банков. В 60% случаях поводом для отзыва лицензий стала совокупность плохого корпоративного управления и финансовых причин, подсчитали в Moody's.

Связь с отзывами лицензий и санациями

Отмывание денег, вывод активов, очевидно, скорее относятся к качеству управления банками, качество активов и достаточность капитала относятся к причинам финансового характера, указала Павлова. «Плохое корпоративное управление влечет за собой реальные финансовые потери и, к сожалению или счастью, отзыв лицензии», — делает вывод эксперт.

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ЦБ, впрочем, не всегда отзывает лицензию у банков с такими проблемами. «ФК Открытие», Промсвязьбанк и Московский индустриальный банк страдали от таких же проблем, но их ЦБ забрал на санацию. Для них риски, связанные с качеством управления, сохраняются. В рейтинговом агентстве считают, что «существует некая неопределенность относительно их стратегии».

Ярким случаем кредитования сторон, связанных с акционером, является ситуация вокруг банка «Югра», лишившегося лицензии летом 2017 года. ЦБ заявлял, что в банке практически вообще не было кредитов, выданных не связанным с акционером компаниям.

В Moody's ожидают, что меры Центробанка могут изменить ситуацию в банковском секторе в лучшую сторону, на что повлияет в том числе жесткий подход ЦБ к регулированию сделок со связанными сторонами. Но при общем улучшении ситуации структурных изменений в секторе в Moody's не ждут.

Автор: Павел Казарновский
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