Биржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса

Снижение также показали европейские биржи, которые 27 февраля закрылись очередным падением. Наибольшие потери показал Stoxx Europe 600, который опустился на 3,8%. Индекс Лондонской биржи FTSE 100 упал на 3,49%, немецкий DAX просел на 3,19%, французский CAC 40 — 3,32%.

В свою очередь, российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года. Индекс Мосбиржи на закрытии торгов 27 февраля упал на 3,37%, до 2 915,84 пункта, индекс РТС — на 5,13%, до 1386,2 пункта. Это падение стало сильнейшим с апреля 2018 года, когда США ввели санкции в отношении российских компаний, чиновников и бизнесменов.