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Биржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса

Ведущие фондовые индексы по итогам торговой сессии 27 февраля снова продемонстрировали сильное падение. Наибольшие потери показал индекс Dow Jones, который потерял более тысячи пунктов
Фото: Craig Ruttle / AP

Ключевые американские индексы продолжили рекордное падение на фоне опасений, которые касаются распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом свидетельствую данные торгов.

Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 4,42%, до 25,766.64, потеряв более тысячи пунктов.

Индекс NASDAQ упал на 4,61%, до 8,566.48 пункта. За день он потерял 414,30 пункта.

Индекс S&P 500 потерял 137,63 пункта, просев на 4,42%, до 2,978.76 пункта.

Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года
Финансы

Снижение также показали европейские биржи, которые 27 февраля закрылись очередным падением. Наибольшие потери показал Stoxx Europe 600, который опустился на 3,8%. Индекс Лондонской биржи FTSE 100 упал на 3,49%, немецкий DAX просел на 3,19%, французский CAC 40 — 3,32%.

В свою очередь, российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года. Индекс Мосбиржи на закрытии торгов 27 февраля упал на 3,37%, до 2 915,84 пункта, индекс РТС — на 5,13%, до 1386,2 пункта. Это падение стало сильнейшим с апреля 2018 года, когда США ввели санкции в отношении российских компаний, чиновников и бизнесменов.

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Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, биржи
Материалы по теме
Европейские биржи закрылись падением индексов из-за коронавируса
Экономика
Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года
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