Биржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса
Ключевые американские индексы продолжили рекордное падение на фоне опасений, которые касаются распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV. Об этом свидетельствую данные торгов.
Индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 4,42%, до 25,766.64, потеряв более тысячи пунктов.
Индекс NASDAQ упал на 4,61%, до 8,566.48 пункта. За день он потерял 414,30 пункта.
Индекс S&P 500 потерял 137,63 пункта, просев на 4,42%, до 2,978.76 пункта.